﻿Regionspräsident Steffen Krach wehrt sich gegen Kritik

Hannover. „Ein Streik ist dazu da, dass man merkt, dass gestreikt wird“, sagte Regionspräsident Steffen Krach vor dem Regionshaus vor Streikenden am Dienstag. „Der Regionspräsident ist für alle da – und nicht nur für eine spezielle Gruppe“, kritisierte kurze Zeit später Bernhard Zentgraf, der Vorsitzende des Steuerzahlerbundes in Niedersachsen und Bremen. Im Interview sagt Steffen Krach, dass er als Chef einer großen Verwaltung jeden Tag daran arbeite, die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten zu verbessern. Und wer von seinem Streikrecht Gebrauch mache wolle, solle dies tun.

Herr Krach, Verdi kämpft für 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 500 Euro. Halten Sie die Forderungen denn für berechtigt?

Zur Höhe der Forderungen habe ich mich bei dem Streik nicht geäußert und tue das auch heute nicht. Das werden die Verhandlungen zeigen. Ich spüre aber in vielen Gesprächen eine Verunsicherung bei den Menschen in der Region Hannover durch Inflation und höhere Kosten. Alles wird teurer, die Miete, die Lebensmittel. Auch wenn Eltern ihren Kindern eine Kugel Eis nach der Kita kaufen wollen, müssen sie häufig 20 bis 30 Prozent mehr bezahlen als letztes Jahr. Dass sich die Menschen dann für eine bessere Bezahlung einsetzen, ist ihr gutes Recht.

Herr Zentgraf wirft Ihnen vor, Sie seien nicht wie ein Amtsträger, sondern wie ein Parteipolitiker aufgetreten. Ist das nicht nachvollziehbar, wenn Sie sagen, man brauche bessere Beschäftigungsbedingungen im öffentlichen Dienst?

In keinster Weise. Ich habe mich zu den konkreten Forderungen der Lohnerhöhung gar nicht positioniert. Ich habe gesagt, wir brauchen gute Beschäftigungsbedingungen, das Ziel habe ich als Chef einer großen Verwaltung natürlich. Alles andere wäre absurd. Und ein Streik dient nun mal dazu, ihn so anzulegen, dass Menschen ihn spüren, damit sich was ändert. Wir haben ein Streikrecht in Deutschland, das können die Menschen wahrnehmen. Und das ist gut so.

Sie sind aber nicht nur Ihren streikenden Bediensteten verpflichtet, sondern auch dem Gebührenzahler. Sagt Herr Zentgraf.

Ich empfehle, jeder solle sich auf seine Aufgabe konzentrieren. Meine Aufgabe ist es, auf die Lebensverhältnisse von 1,2 Millionen Menschen bei uns in der Region Hannover zu gucken und sie zu verbessern. Die Aufgabe des Steuerzahlerbundes ist es auf ein mögliches Verschwenden von Steuergeldern hinzuweisen. Lohnerhöhungen sind keine Steuerverschwendung. Sie dienen dazu, dass Menschen ihren Lebensunterhalt besser bestreiten können.

Gehen Sie davon aus, dass Ihre Mitarbeiter und die Bediensteten im öffentlichen Dienst demnächst wieder die Arbeit niederlegen?

Ich hoffe auf ein schnelles Ergebnis. Natürlich ist ein Streik eine Belastung. Für die Beschäftigten, für die Familien, die sich um die Betreuung ihrer Kinder kümmern, oder für die, die auf Bus und Bahnen angewiesen sind und deren Müll nicht abgeholt wird.

Um beim dem Thema Müll abschließend noch auf die Frage von Herrn Zentgraf zu kommen: Wie erklären Sie es denn einer Familie mit Kleinkindern, deren Mülltonne mit Windeln überquillt, weil der Müll weitere 14 Tage im Keller liegen muss?

Bei der Lagerung von Windeln habe ich aktuell sicher mehr Erfahrung als Herr Zentgraf. Menschen, die unseren Müll entsorgen, brauchen ebenfalls eine auskömmliche Bezahlung. Auch das sollte Herr Zentgraf berücksichtigen.