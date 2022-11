﻿Der Neue: Jens Palandt wird Umweltdezernent der Region Hannover

Die Region Hannover bekommt einen neuen Umweltdezernenten: Der Grüne Jens Palandt will mehr Tempo bei erneuerbaren Energien machen. Christine Karasch (CDU) muss den Posten räumen.

Erste Rede: Jens Palandt stellt sich am Dienstag in der Regionsversammlung vor, im Hintergrund Regionspräsident Steffen Krach.

Hannover. Jens Palandt wird neuer Dezernent für Umwelt und Planung in der Region Hannover. Der Klima- und Umweltexperte ist Mitglied bei den Grünen. Die Regionsversammlung wählte ihn am Dienstag für acht Jahre. Für Palandt stimmten 49 Mitglieder der Regionsversammlung, darunter SPD und Grüne. Die vier Mitglieder der AfD-Fraktion votierten gegen Palandt, die CDU-Fraktion enthielt sich.

Er werde alles dafür tun, die Klimawende in der Region Hannover zu meistern, sagte Palandt direkt vor seiner Wahl. Unter anderem wolle er den Ausbau erneuerbarer Energien voranbringen. „Das sind auch Chancen für die Unternehmen in der Region Hannover“, betonte er. Außerdem will er unter anderem einen besseren Hochwasserschutz erreichen und sich für mehr Müllvermeidung einsetzen.

„Neubesetzung ist unnötig“

Aus Sicht von CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek ist die Neubesetzung des Postens unnötig. „Wir haben eine gute Umweltdezernentin“, sagte er in der Regionsversammlung. Es gehe lediglich darum, den Koalitionsvertrag zu erfüllen, in dem die SPD den Grünen den Posten versprochen hat. FDP-Fraktionschefin Christiane Hinze warf SPD und Grünen „Geklüngel“ vor.

Dagegen verteidigte Regionspräsident Steffen Krach seinen Personalvorschlag: Palandt stecke tief in den Themen, habe viel Verwaltungserfahrung und werde auch persönlich eine Bereicherung für die Regionsverwaltung sein.

Karasch muss Posten räumen

Palandt tritt sein Amt am 1. Februar 2023 an. Die derzeitige Umwelt- und Planungsdezernentin Christine Karasch (CDU) muss dann ihren Posten räumen. Sie wird als Dezernentin für Öffentliche Gesundheit und Sicherheit zuständig sein. Derzeit ist für diesen Bereich Cora Hermenau (CDU) verantwortlich. Hermenau geht zum 31. Januar in den Ruhestand. Palandt übernimmt dann auch die Funktion des Ersten Regionsrats von Hermenau, das ist der Stellvertreter des Regionspräsidenten.

Palandt leitet im Landesumweltministerium derzeit das Referat für Klimaschutz, Klimawandel und Nachhaltigkeit. Außerdem ist er stellvertretender Leiter der Abteilung für Energie und Klimaschutz. Im vergangenen Jahr war Palandt bei der Bundestagswahl für die Grünen im Wahlkreis Hannover-Land 1 angetreten, aber nicht in den Bundestag gewählt worden. Der 55-Jährige lebt in Burgdorf, in früheren Jahren war er Mitglied der SPD.

Von Mathias Klein