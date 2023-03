﻿Reiterdenkmal in der Eilenriede umgestürzt: Polizei ermittelt wegen versuchten Diebstahls

Das Ulanendenkmal in der Eilenriede ist umgekippt. Am Dienstagmorgen sicherten Stadtmitarbeiter die Statue aus Reiter und Pferd. Die Polizei vermutet Fremdeinwirkung und ermittelt wegen versuchten Diebstahls.

Hannover. Wer am Dienstagmorgen in der Eilenriede unterwegs war, könnte auf einen umgekippten Reiter getroffen sein. Das Ulanendenkmal im hannoverschen Stadtwald nahe dem Zoo ist umgestürzt. Die Polizei Hannover vermutet eine Fremdeinwirkung und ermittelt wegen versuchten Diebstahls. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig offen.

Da es sich um ein Denkmal für den Ersten und Zweiten Weltkrieg handele, werde zudem geprüft, ob der Staatsschutz das Verfahren übernimmt, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover.

An den Fesseln finden sich mehrere große Einkerbungen

Die Polizei war nach Angaben der Sprecherin am Dienstag gegen 9.20 Uhr vor Ort. Die Beamtinnen und Beamten sicherten den Bereich obendrein mit Absperrband. Kurze Zeit später stützten Stadtmitarbeiter die Statue aus Reiter und Pferd an der Bernadotteallee mit Holzbalken ab. Besonders auffällig: An den Fesseln des Pferdes finden sich mehrere große Einkerbungen, durch die die Statue womöglich auch umgekippt sein könnte.

Einkerbungen: An den Fesseln des Pferdes finden sich Risse. © Quelle: Frank Tunnat

Reiterdenkmal wurde schon häufiger beschmiert

Das Bronze-Reiterstandbild „Königsulan“ ist laut Inschrift den Gefallenen aus dem Reiterregiments 13 gewidmet – die Daten auf dem Denkmal weisen zudem Beginn und Ende sowohl des Ersten, als auch den Zweiten Weltkriegs aus. In Hannover waren einst die „Königsulanen“ stationiert, eine Kavallerieeinheit, die als Stolz der Stadt galt und zu deren Manövern Kaiser Wilhelm II. zu Besuch war. Es wurde 1927 aufgestellt. Bereits in der Vergangenheit wurde das Denkmal häufiger beschmiert.