﻿Bis zu Tempo 100: Autofahrer liefern sich Straßenrennen in Hannover – Polizist beinahe angefahren

Polizist fast angefahren: Zwei Unbekannte haben sich am Wochenende ein Straßenrennen geliefert.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag ein Straßenrennen in Hannover- Vahrenwald ausgetragen. Als ein Polizeibeamter sie stoppen wollte, beschleunigte einer der Fahrer und fuhr auf diesen zu. Der Polizist brachte sich noch rechtzeitig in Sicherheit. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall geben?