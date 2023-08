﻿Das letzte Restaurant seiner Art in Deutschland: Hannovers „Wienerwald“ in der Südstadt verschwindet

Hannover. Mehr als 60 Jahre lang wurden in Hannovers Südstadt unter dem Namen „Wienerwald“ Hähnchen gebrutzelt. Zum Jahresende ist Schluss damit: Das letzte „Wienerwald“-Restaurant in Deutschland verliert die Lizenz, den Namen zu tragen. Die Familie, die die Namensrechte gekauft hat, will mit neuem Konzept durchstarten. In der Südstadt soll es trotzdem weiter Hähnchen geben – dann aber nicht mehr unter dem Namen „Wienerwald“.

„Ich war immer gerne ein Wienerwäldler“, sagt Haidar Shaker etwas wehmütig, der die derzeit letzte „Wienerwald“-Filiale gemeinsam mit seinem Bruder Hassan betreibt. 1998 hatte er dort im Alter von 16 Jahren als Aushilfe in dem Ecklokal an der Geibelstraße angefangen, 2003 übernahm er die Verantwortung für den Betrieb.

Das Unternehmen scheint gut zu laufen. 28 Beschäftigte hat der Südstädter „Wienerwald“ nach Shakers Angaben, davon acht in Vollzeit. 2020 haben die Brüder das Lokal komplett durchrenoviert. Nichts erinnert mehr an den eher rustikalen „Wienerwald“-Stil von früher, alles ist modern, frisch und luftig. Aber eben bald mit neuem Namen.

Noch prangt das Markenlogo im Restaurant – aber zum Jahresende schließt Deutschlands letzte „Wienerwald“-Gaststätte. Seit mehr als 60 Jahren ist das Hähnchenrestaurant am Stephansplatz in Hannover ansässig. © Quelle: Conrad von Meding

Das Konzept der „Wienerwald“-Grillrestaurants stammt aus den Fünfzigerjahren, also lange vor dem Aufschwung der Fastfood-Ketten in Deutschland. Der Münchener Friedrich Jahn eröffnete den ersten Standort und wurde bald mit seinem Werbeslogan überregional bekannt. „Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den ,Wienerwald’ wurde gewissermaßen zum geflügelten Wort in Deutschland. Im doppelten Sinne, denn Hähnchen waren stets das Hauptgericht im „Wienerwald“.

Zwischenzeitlich betrieb die Kette bis zu 1600 Filialen weltweit, davon etwa 700 im deutschsprachigen Raum. Täglich sollen bis zu 700.000 Hähnchen verkauft worden sein. Gründer Jahn schuf ein regelrechtes Geflügelimperium mit eigenen Mastanlagen, Gastronomiegeräteproduktion, eigenen Hotels und dem Reiseunternehmen Jahn-Reisen. Nahezu 30.000 Beschäftigte arbeiteten Ende der Siebzigerjahre für ihn.

Auf den steilen Aufstieg folgte der Fall mit drei Insolvenzen bis in die Zweitausenderjahre und zwischenzeitlich einer Staatsaffäre, in die außer mehreren Banken auch die Familie Thyssen involviert war. Inzwischen verwaltet eine Hildesheimer Familiengesellschaft die Markenrechte von "Wienerwald". An allen Standorten ließ sie die Nutzungsrechte am Namen auslaufen, als Vorletztes verabschiedete sich kürzlich ein "Wienerwald" in München.

Die Familiengesellschaft mit Namen Family Brands Operation Company will die weltbekannte Marke weiternutzen, aber dem verstaubten Grillhähnchenimage ein frisches Gastrokonzept entgegensetzen. Geflügel soll nur noch eines der Gerichte sein – es soll auch vegetarische und vegane Speisen geben.

Viel Lokalprominenz von Schmalstieg über Schröder bis Mousse T. und Lala: Im Gästebereich hängt eine Fotogalerie, die berühmte Besucher des Südstädter "Wienerwald" zeigt. © Quelle: Conrad von Meding

Für dieses Jahr war die Eröffnung des ersten „Wienerwald“ neuen Typs geplant. Es sollte Teil eines neuen Ferienresorts in Torfhaus im Harz sein. Bilder werben im Internet dafür, angeblich wird auch Personal gesucht. Das Projekt scheint sich aber verzögert zu haben. Noch ist das Areal eine Baustelle, auf Anfragen dieser Redaktion vertröstet die Firma nur.

Die beiden Südstädter Brüder Shaker sind sich sicher, dass ihr Restaurant am Stephansplatz auch ohne den weltbekannten Namen laufen wird. Im Gästebereich hängt eine Fotogalerie, die berühmte Besucher zeigt: von Langzeit-OB Herbert Schmalstieg über Ex-Kanzler Gerhard Schröder bis zur 96-Legende Dieter Schatzschneider ist viel Lokalprominenz dabei. Auch Musikproduzent Mousse T. sowie Fußballgrößen wie Altin Lala (96) und Christian Nerlinger (FC Bayern) sind auf den Fotos verewigt.

Mitte Dezember wollen sie ihr Restaurant umfirmieren. Ein neuer Name ist schon gefunden: „Hendl & Glut“ soll die Gastronomie dann heißen. Dann ist das letzte „Wienerwald“-Restaurant vorerst verschwunden.

