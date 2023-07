﻿Maritime Genüsse: So schmeckt es rund um das Steinhuder Meer

Hannover. Fischbrötchen, so weit das Auge reicht. So kommt es mir zumindest vor, als wir kurz nach Mittag am Steinhuder Meer ankommen. Wir sind auch hungrig, was bekanntermaßen den Blick aufs Wesentliche verstellt. Noch vor dem Spaziergang an der Strandpromenade, dem Beobachten von scharrenden und pickenden Gänseküken oder dem Mästen der ansässigen Entenpopulation mit Brotkrumen finden wir uns also bei der „Fischerei und Aalräucherei Hodann“ (fischpaket.de) ein. Der Tagesausflug beginnt mit Backfisch von Seelachs mit Fritten (6,90 Euro) sowie Aal- (5,50 Euro), Krabben- (6,90 Euro) und Makrelenbrötchen (3,90 Euro).

Frisch: Der Fisch bei der „Fischerei und Aalräucherei Hodann“. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Snacks sind qualitativ völlig in Ordnung. Man sollte allerdings nicht der Touristenromantik anheimfallen und glauben, dass die Süßwasserfische aus den angrenzenden Binnengewässern stammen, in denen es ja immerhin Brassen, Hechte oder Barsche, aber auch Zander, Karpfen oder Aale gibt. Die Ware wird größtenteils zugekauft, aus Polen oder Dänemark. Fischbrötchen und Steinhuder Meer sind vielleicht eher wie Popcorn und Kino, Flugzeug und Tomatensaft, Fritten und Schwimmbad: Sie gehören zusammen, haben aber im Grunde nichts miteinander zu tun.

Kalorienhaltig: |Geschäftsführer Nils Schweer und Konditorin Larissa Dietrich vom „Eiscafé Winkelgasse“ mit ihren süßen Köstlichkeiten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Wie ausgefallen sind die Eiskreationen?

Den Nachtisch schließen wir im „Eiscafé Winkelgasse“ (eiscafe-winkelgasse.de) an, das im Sommer 2016 von den Lesern des „ZEIT Magazins“ unter die 15 beliebtesten Eisdielen Deutschlands gewählt wurde. Nachzulesen ist das auf der Internetseite des Unternehmens, mit einem Verweis auf die hausgemachten, ausgefallenen Eiskreationen, die aber weitaus ausgefallener sind als die Eissorten, die wir tatsächlich in der Kühltruhe des Cafés vorfinden. Auf Nachfrage erklärt man mir, dass ein „Italiener das Eis für den Betrieb zubereiten würde“. Zur Freude unseres Jüngsten versteht sich der Italiener auch auf die Zubereitung von Kaugummieis.

Eine Wucht sind dafür die hausgebackenen Kuchen. Erdbeercreme auf Biskuit mit Mandelbaiser (3,70 Euro) etwa. Oder warmer Grießkuchen mit Rhabarberkompott und frischen Erdbeeren (3,90 Euro). Die Qualität des Gebäcks ist klasse. Die Portionen sind so üppig, dass sie locker für zwei Personen reichen. Da nützt es auch nichts, anschließend mit dem Boot auf die Insel Wilhelmstein (10 Euro für Erwachsene/6 Euro für Kinder) überzusetzen und einmal um das Eiland zu rennen, dessen Umfang 400 Meter beträgt. Der Kalorienverbrauch lässt sich für diese Strecke im Internet ausrechnen: 24 Kalorien. Davon sind auch noch 6 Kalorien der sogenannte Grundumsatz. Entspricht einmal Kaffeelöffel ablecken ...

Empfehlenswert: Der Kuchen des „Eiscafés Winkelgasse“. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Rustikales und Rosmarinzweige

Da hilft nur der Gedanke an einen leichten, erfrischenden Aperitif. Den nehmen wir im Restaurant „Hafenmeisterei“ (hafenmeisterei.de) zu uns. Das Abendessen beginnt mit hausgebackenem, warmem Hefebrot mit Rosmarin und Limettendip. Es folgen – etwas zu salzige – Kroketten mit Bacalhau (eingesalzener Kabeljau, 8,50 Euro) und ein recht rustikaler Rindfleischsalat (9,50 Euro). Schmeckt alles ganz gut und wurde frisch zubereitet. Die Küche dekoriert jedoch gern mit frischen Rosmarinzweigen, die natürlich nicht essbar sind, und von uns rausgepflückt werden.

Als Hauptgänge folgen ein vegetarisches Kichererbsen-Curry (19 Euro) und ein Fischteller „Hafenmeisterei“ (29,50 Euro) mit diversen gebratenen Fischen, grünem Spargel und Kartoffeln, dazu ein Dilldip. Man arbeitet gern mit viel Butter – und viel Herzlichkeit: Als die Hauptgänge etwas zu lange dauern, wird der ordentliche Grauburgunder (0,2 Liter für 7 Euro) auf Kosten des Hauses nachgegossen. Mein Blick wandert durch die Fenster hinaus. An der Anlegestelle schunkelt ein Boot. Die Abendsonne glitzert auf dem Steinhuder Meer. Eine wirklich „satte“ Wasseroberfläche, so weit das Auge reicht.

