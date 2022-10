﻿Wenn jüdische Menschen „auf gepackten Koffern leben“

Es müssen nicht nur Anschläge auf Synagogen sein, das ist die Spitze des Antisemitismus. Dieser beginnt früher, oft subtiler, manchmal versteckt in Codes. Katarzyna Miszkiel-Deppe von der Dokumentationsstelle RIAS gibt Einblicke.

Hannover. Wenn Katarzyna Miszkiel-Deppe auf Demonstrationen Transparente erkennt, auf der ein Vertreter der Rothschild-Familie als Verbrecher abgebildet ist, wenn sie sieht, dass der verbotene gelbe Stern mit der Aufschrift „ungeimpft“ nun vom Weihnachtsstern abgelöst ist, wenn sie verunglimpfende Bilder des vermeintlichen „Juden“ Bill Gates oder des vermeintlich der „Weltverschwörung verdächtigen“ US-Investors George Soros sieht, dann weiß sie schon Bescheid. „Das sind antisemitische Codes.“

Manchmal bedürfe es dazu nicht einmal Rechtsextremisten, die Protestbewegungen unterlaufen, „denn Antisemitismus war immer da. Allerdings haben sich in den letzten Jahren die Grenzen immer mehr verschoben, früher Unsagbares wird jetzt gesagt. Und sei es mehr oder weniger versteckt in Codes“. Und das sogar im Bundestag und in den Länderparlamenten. Man erinnere sich an die ehemalige AfD-Chefin Frauke Petry, die das Wort „völkisch“ wieder in den normalen Sprachgebrauch zu integrieren versuchte. An die „Vogelschiss“-Rede des AfD-Politikers Alexander Gauland, der so die Taten der Nazis relativierte. Und an den, wie manche sagen, „heimlichen AfD-Vorsitzenden“ Björn Höcke, der mit Begriffen wie „Schuldkult“ die Erinnerungskultur an den Holocaust abzuwerten versucht.