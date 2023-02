﻿Richtung Celle: Autobahn 37 vom 20. bis 23. Februar in drei Abschnitten voll gesperrt

Die Autobahn GmbH erneuert von Montag bis Donnerstag in drei Bereichen die Fahrbahn auf der A37 Richtung Celle. In drei Abschnitten wird die Strecke deshalb voll gesperrt.

Hannover/Burgdorf. Aufgrund von Sanierungsarbeiten kommt es von Montag, 20. Februar, bis Donnerstag, 23. Februar, zu Vollsperrungen auf der A37 in Fahrtrichtung Celle. Während der Sperrzeiten werden auf mehreren Bereichen der Fahrbahn Asphaltfelder ausgetauscht. Die Sperrung betrifft teils alle Fahrstreifen, sowie den Standstreifen. Die Arbeiten erfolgen in drei Abschnitten im Streckenbereich vom Autobahnkreuz Hannover-Buchholz bis zum Übergang der A37 in die B3 bei Burgdorf.