﻿Seit drei Jahrzehnten bühnenreif: Ricklinger Amateurbühne Bühne 93 feiert seinen runden Geburtstag

Ricklingen. Während Jens-Johann Jacobsen in einer Ledertasche wühlt, richtet er den Blick konzentriert auf seine Schauspielkollegin Meike Thielebörger. Es sind nur noch wenige Tage bis zur Premiere der Krimikomödie „Mörder sind auch nur Menschen“ am 23. Juni. Der Text sitzt bei den Darstellern des Theaterensembles Bühne93 flüssig, selten muss das Regiepaar Petra und Dirk Köster korrigierend eingreifen. Die Probe im Oberen Saal des Stadtteilzentrums Ricklingen ist routiniert. Doch in diesem Jahr ist die aktuelle Produktion der Laientheatergruppe etwas Besonderes: Die Bühne93 feiert Jubiläum. Seit 30 Jahren gibt es das Ensemble.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regisseurin Petra Köster hat den Dreiakter der Autorin Phyllis Kaluza ausgesucht. „Er passt auch wegen des Alters der Bühnenrollen gut zu uns“, sagt sie. Viele Akteure der Bühne93 sind schon jahrelang dabei; Schauspieler Jacobsen und Regisseurin Köster machen von Anfang an mit. Es gibt mehr ältere Darsteller als junge. Auch darauf müssen die Theatermacher bei der Wahl ihrer Stücke achten.

Nachwuchs ist immer willkommen

„Neue Schauspielerinnen und Schauspieler sind willkommen“, sagt die Regisseurin. „Wir freuen uns auch über Interessierte für Bühnenbau, Technik oder Requisite.“ Für das Jubiläumsstück ist ein gutes Dutzend Leute aktiv – sowohl auf als auch hinter der Bühne. „Gemeinsam macht Theater einfach Spaß“, findet Jacobsen. Köster liebt es, sich bei jeder Produktion ganz auf ein Ziel konzentrieren zu können. „Den meisten von uns ist es wichtig, dass all das auch Bestand hat.“ Immerhin existiere die Bühne93 schon seit drei Jahrzehnten. „Das ist für eine Laienbühne ungewöhnlich lange“, findet sie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Möderische Pläne: Jens-Uwe Korte und Ellen Nagel bei den Proben. © Quelle: Marcel Schwarzenberger

Die Vorgeschichte der Bühne93 führt bis 1991 zurück. Und zum hannoverschen Theatermacher Gerd Zietlow. Der leitete damals im Mühlenberger Stadtteilzentrum Weiße Rose den Kurs „Stimme und Bewegung“. Jacobsen machte seinerzeit schon mit. „Vor Leuten stehen und reden können, das war und ist ein Thema bei mir“, sagt der Laiendarsteller, der auch im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Mühlenberger und Bornumer Vereine aktiv ist. Er wurde damals Teil einer Theatergruppe, die sich nach Zietlows Kurs entwickelte.

Alles im Griff: Jens-Uwe Korte (links) und Hajo Günther. © Quelle: privat

1993 gilt als offizielles Startjahr, seither heißt das Ensemble Bühne93. Es wechselte später ins Freizeitheim Ricklingen (heute Stadtteilzentrum). Zietlow, Ulas Karasungur und Hans Zimmer waren Regisseure, die mit Leidenschaft Klassiker von Shakespeare oder Stücke von Woody Allen, aber auch eigene Kreationen inszenierten. Unvergessen ist die Zimmer-Revue „Was war, ist nicht vorbei“ im Doppeljubiläumsjahr 2017. Damals feierten das Stadtteilzentrum seinen 50. und die Arbeitsgemeinschaft Ricklinger Vereine ihren 60. Geburtstag. Auch mit Open-Air-Produktionen begeisterte die Ricklinger Schauspieltruppe ihr Publikum. Zuletzt glänzte das Ensemble 2022 mit Agatha Christies „Tod auf dem Nil“.

2017 im Stadtteilzentrum: Die Bühne93 inszenierte die schillernde Ricklingen-Revue „Was war, ist nicht vorbei“. © Quelle: Marcel Schwarzenberger

Verwechslungskomödie trifft Krimistück

Seit Januar dieses Jahres laufen die Proben für „Mörder sind auch nur Menschen“. In dem Stück geht es um Familie Schlachter, bei der drei Generationen unter einem Dach leben, die einander nicht nur Gutes wünschen. Die Autorin lässt mörderische Pläne aufblühen und bringt sowohl einen gebuchten Mörder als auch einen gebuchten Liebhaber ins Spiel. Verwechslungskomödie trifft Krimistück – und das mit bunten Figuren, die vom Ensemble ins richtige Licht gerückt werden. Fest steht: Oma Käthe (gespielt von Ellen Nagel) muss sich so einigen Familienintrigen stellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu erleben ist die Premiere am Freitag, 23. Juni, im Stadtteilzentrum Ricklingen, Anne-Stache-Allee 7, ab 19 Uhr. Weitere fünf Aufführungen sind bis Sonntag, 2. Juli, geplant. Details dazu sowie Ticketinformationen gibt es im Internet unter www.buehne93.de.

HAZ