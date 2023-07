Gemeinsames Projekt des Historischen Museums und des Stadtteilzentrums Ricklingen: Bis zum 30. September 2023 sind Fotos und Grafiken von Ricklingern über ihren Stadtbezirk zu sehen.

Ricklingen. „Was ist Ricklingen?“ Diese Frage stellte das Team des Historischen Museums im Januar dieses Jahres interessierten Bürgerinnen und Bürgern aus dem ganzen Stadtbezirk. Von ihnen machten sich 16 Teilnehmende ans Werk und suchten Antworten in eigenen Fotografien und selbst erstellten Grafiken. In Kooperation mit dem Stadtteilzentrum Ricklingen startete ein Kunstprojekt, das jetzt in eine Ausstellung mündet: Noch bis zum 30. September sind ausgewählte Werke – allesamt groß auf wetterfeste Planen gedruckt – entlang dem Grünstreifen An den Eichhölzern gleich neben dem Stadtteilzentrum zu sehen.