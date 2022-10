﻿Die Stars von morgen: Recken-Spieler trainieren mit Grundschülern an der Stammestraße in Ricklingen

Mit dem Handball-Grundschultag will der Deutsche Handballbund die Begeisterung für den Sport in die Schulen tragen. Die Grundschule an der Stammestraße in Hannover-Ricklingen war dieses Jahr dabei. Prominenter Besuch inklusive: Die Recken-Spieler Justus Fischer und Bastian Roscheck trainierten mit.

Hannover. Beim diesjährigen Handball-Grundschultag hat in der Grundschule Stammestraße in Ricklingen kurz vor den Ferien der Handballsport im Mittelpunkt gestanden. Niedersachsenweit beteiligten sind 270 Schulen mit 26.000 Schülerinnen und Schüler an dem Tag, der vom Handballverband Niedersachsen-Bremen in Kooperation mit der AOK organisiert worden ist. Die Ricklinger Schule hatte sich um die Teilnahme beworben und wurde ausgewählt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei durfte auch prominente Hilfe nicht fehlen: Die Bundesligamannschaft der TSV Hannover-Burgdorf schickte mit den beiden Kreisläufern Justus Fischer und Bastian Roscheck zwei Spieler der Recken an die Schule. Sie unterstützten die Mädchen und Jungen und standen für Fragen zur Verfügung. Und selbstverständlich erhielten alle Kinder am Ende der Veranstaltung noch Autogramme. In der Schule liegt jetzt außerdem ein neuer Handball bereit, auf dem alle Recken unterschrieben haben.

Deutscher Handballbund erarbeitet Parcours

Doch zunächst ging es für alle Dritt- und Viertklässler auf einen Parcours, den der Deutsche Handballbund entworfen hat. An verschiedenen Stationen trainierten die Schülerinnen und Schüler ihre Fähigkeiten in den Bereichen Werfen und Fangen, Koordination, Schnelligkeit, Zielwerfen und Prellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Training an Stationen: Die Schülerinnen und Schüler üben Werfen, Fangen, Koordination, Schnelligkeit und Zielwerfen. © Quelle: Christian Behrens

Die beiden Spieler TSV Hannover-Burgdorf fühlten sich sichtlich wohl inmitten der Schülerinnen und Schüler. „So etwas wie heute ist mit das Schönste für mich als Spieler“, sagte Bastian Roscheck. Es sei erfrischend, in diesem Umfeld eher als Helfer und weniger als Profi angesehen zu werden. „Wir können hier hinkommen und einfach ein bisschen freestylen“, fügte Justus Fischer hinzu.

Gibt seine Sportbegeisterung weiter: Recken-Spieler Justus Fischer (links). © Quelle: Christian Behrens

Handballbund will Schüler für Vereinssport begeistern

Ganz uneigennützig ist die Aktion des Handballbundes natürlich nicht: Die teilnehmenden Kinder sind die potenziellen Stars von morgen. Sie sollen mit solchen Aktionstagen begeistert und nachhaltig für den Vereinshandball motiviert werden, da sind sich alle Beteiligten einig. „Wir möchten den Kindern zeigen, dass es Sportarten abseits des dominierenden Fußballs gibt“, erklärte Lehrerin Nicola Spitzner, die die Bewerbung ihrer Schule für die Aktion organisiert hatte.

Zudem passt die Austragung des Handball-Grundschultages in die Neuausrichtung der Schule. Das Nachmittagsangebot wurde gerade seit der Corona-Pandemie stärker in Richtung sportfreundliche Schule umgestellt. In der Zeit habe man in der Schulleitung gemerkt, dass da noch Verbesserungspotenzial vorhanden sei, sagte Schulleiterin Stephanie Schluck.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grundschüler der Stammestraße mit Feuereifer dabei

Dass das eine durchaus gute Idee ist, zeigte die Begeisterung, mit der die Schülerinnen und Schüler an diesem Morgen zu Werke gingen. Die meisten waren äußerst ehrgeizig bei der Sache, kämpften um Bestwerte an den Stationen und beteiligten sich mit Feuereifer an den abschließenden Minispielen. Am Ende des Tages hallte auf die Frage, ob die Kinder Spaß an den Übungen hatten, daher wenig überraschend ein lautes „Ja!“ durch die Sporthalle an der Stammestraße.

Von Jasper Bennink