﻿Hannover-Ricklingen: Plötzlich auf die Straße gelaufen – Rollerfahrer erfasst 74-Jährigen und verletzt ihn lebensgefährlich

Hannover. Ein Rollerfahrer war am Freitagabend auf der Göttinger Chaussee in Ricklingen unterwegs, als vor ihm plötzlich ein älterer Mann auf die Straße lief. Der Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Fußgänger. Der 74-Jährige musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen.

Rollerfahrer konnte nicht mehr ausweichen

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 27. Januar. Gegen 19:14 Uhr war der 20-Jährige mit seinem Motorroller auf der Göttinger Chaussee in Richtung der Bückeburger Allee unterwegs. Als er die Kreuzung zur Wallensteinstraße überquerte, trat ein 74 Jahre alte Fußgänger „unvermittelt“ auf die Kreuzung, so Anne Wellhöner, Sprecherin der Polizei Hannover. Der Rollerfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. „Der 74-jährige Fußgänger wurde durch den Motorroller erfasst und stürzte“, sagt Wellhöner. Der Mann aus Ricklingen erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Der 20-Jährige auf dem Roller blieb unverletzt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles. Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 188 zu melden.