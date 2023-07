﻿Rollator-Rennen: Verein „Herzschläger“ will nicht nur Senioren in Bewegung bringen

Hannover. Eine Runde auf der Tartanbahn im Erika-Fisch-Stadion: 400 Meter, die für die einen lockeres Warmmachen bedeuten – für andere eine echte Herausforderung. Am Sonnabend, 15. Juli, gehört das Stadion am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg von 10 bis 16 Uhr nicht Sportlern, sondern Senioren und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Sie sollen ihre Runden mit Rollator, Rollstuhl oder Krücken drehen. „Ohne Zeitdruck, ohne Wettkampf“, wie Organisator Torge Wittke (46) betont. Mit seinem Verein „Herzschläger“ bietet er die Aktion zum zweiten Mal an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der Premiere im vergangenen Jahr (die zuvor wegen Corona einige Male verschoben werden musste) verhagelte eine Sturmwarnung die Veranstaltung – viele ältere Menschen blieben vorsichtshalber zu Hause. Die, die an den Start gingen, waren stolz. „Eine ältere Dame hat mir anvertraut, dass sie nicht gedacht hätte, dass sie die Strecke schafft“, erzählt Wittke. „Das ist ein schönes Gefühl.“ RTL Nord filmte das Event, die rüstige Angelika Pohlborn drehte damals sogar sechs Runden mit ihrem Rollator – in 33 Minuten.

Die Idee zum Rollator-Run hat Sportwissenschaftler Wittke, der gerade an seiner Dissertation sitzt und sich seit vielen Jahren für sozial benachteiligte Menschen engagiert, aus den Niederlanden. „Inklusion dreht sich nicht immer nur um Menschen mit Behinderung. Es gibt viele Menschen, die durch das Raster fallen.“ Sport ist für Wittke der Hebel, um Personen am gesellschaftlichen Rand in die Mitte zu holen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rugby rettet Torge Wittke das Leben

Ihm selbst hatte Rugby „das Leben gerettet“: Zu Schulzeiten habe er „viel Mist gebaut“, Rugby habe die Kehrtwende eingeläutet. Mit dem DRC wurde Wittke fünfmal Deutscher Meister, der „fairste Sport der Welt“ öffnete ihm berufliche Perspektiven und weckte sein soziales Engagement. Derzeit betreut er auf dem Vereinsgelände von Hannover 96 Kinder mit Autismus-Spektrum-Störung. „Sie entwickeln über Rugby Selbstvertrauen und soziale Kontakte“, erklärt er. Ein Trainer und drei Ergotherapeuten leiten die Kinder und Jugendlichen an, die „Aktion Mensch“ unterstützt das Vorhaben, das ZDF hat einen kurzen Film dazu gedreht. Die Nachfrage ist groß: „Wir denken über eine zweite Gruppe nach.“

Lesen Sie auch

Pläne hat der bullige 46-Jährige viele. „Mein Traum ist immer noch ein Sozialsportzentrum für Hannover – aber das sind viele Puzzleteile.“ Wittke geht es um Barrierefreiheit: Wenn der Mitgliedsbeitrag im Verein zu hoch sei, bleibe im Leben vieler Menschen Sport ein Luxus, den sie sich nicht leisten können. Für sein Projekt „Training für Menschen in wirtschaftlicher Not und ohne Obdach“, das er zum Beispiel an Open-Air-Fitnessgeräten in Garten der Johann-Jobst-Wagenerschen-Stiftung (Theodor-Krüger-Straße 3) anbietet, hat er eine Einladung zum Sommerfest von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) auf Schloss Bellevue bekommen.

Eine weitere Herzensangelegenheit ist ein mobiles Sportstudio für todkranke Kinder. „Wir machen aber keine Krankengymnastik“, betont er. „Wir wollen ihnen einen Raum bieten, Kind zu ein. Einen Moment, in dem mal nicht der Tod im Vordergrund steht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber erst mal kommt der „Herzschläger“-Run am 15. Juli. Die Bürgerstiftung ist Sponsor, es gibt T-Shirts und Urkunden für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Getränke und Erbsensuppe zur Stärkung nach der sportlichen Runde. Sanitäter sind ebenfalls im Team: „Es ist ein gesicherter Raum“, Wittke ist diese Botschaft wichtig. Nach der Sturmwarnung im vergangenen Jahr hat er mit Blick auf das Alter der Zielgruppe nur eine kleine Sorge: „Hoffentlich kommt keine Hitzewelle.“

HAZ