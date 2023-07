﻿Berauschter Rollstuhlfahrer fährt absichtlich Frau an und liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Hannover. Eine Verfolgung der etwas anderen Art haben zwei Polizisten am Montag, 10. Juli, in der Innenstadt Hannovers aufgenommen: Die Beamten rannten einem Rollstuhlfahrer hinterher, der zuvor mit seinem elektrischen Gefährt mehrfach eine Frau angefahren haben soll. Die Flucht endete für den 50-Jährigen im Gefängnis.

Nach Angaben der Polizei traf die 48-Jährige den Rollstuhlfahrer gegen 10.20 Uhr im Bereich der Ständehausstraße. Die Frau warf ihm bei einem kurzen Gespräch vor, ihren Fernseher gestohlen zu haben. „Der 50-Jährige hatte aber offensichtlich wenig Lust, das Thema auszudiskutieren: Gleich mehrfach fuhr er die Frau mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl an und machte sich anschließend mit seinem Gefährt aus dem Staub“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover.

Zeuge nimmt umgehend die Verfolgung in der hannoverschen Innenstadt auf

Ein Mann, der den Vorfall mitbekommen hatte, nahm umgehend die Verfolgung auf, sagte der Sprecher. Im Bereich Mehlstraße traf er zufällig auf zwei Polizeibeamte. „Die Einsatzkräfte rannten hinterher und hielten den Mann nach kurzer Flucht auf“, sagt Bertram.

„Bei der Kontrolle machte der Mann auf die Beamten einen berauschten Eindruck“, so der Sprecher. Ein Schnelltest schlug positiv auf Kokain und THC an. Doch nicht nur das: „Bei der Überprüfung des Mannes stellte die Polizei fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag.“ Ein Gericht hatte den 50-Jährigen nach Angaben des Sprechers wegen Drogendelikten zu einer Haftstrafe verurteilt. Die hatte er aber nicht angetreten. Die Beamten brachten ihn daher in die Justizvollzugsanstalt.

Die Beamten brachten den Mann ins Gefängnis: Gegen ihn lag nämlich ein offener Haftbefehl vor.

Zu hohe Geschwindigkeit? Verdacht erhärtet sich nicht

Gegen den Mann ermittelt die Polizei nun zudem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Diebstahls. Ein weiterer Verdacht erhärtete sich allerdings nicht. „Da der Krankenstuhl eine eigene Batterie eingebaut hatte, bestand zudem der Verdacht, dass er mehr als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h erreichen kann“, sagt Bertram. Denn ab dieser Geschwindigkeit brauchen die elektrischen Rollstühle nach Angaben des Sprechers eine Zulassung und eine Fahrerlaubnis.

Die Polizei rief einen Mitarbeiter der Dekra, der mit seinem mobilen Messstand die Geschwindigkeit maß. Dafür wurde eine Strecke von 100 Metern abgesperrt und dann der Rollstuhl beschleunigt. Die Messung ergab eine Geschwindigkeit von 15,4 Kilometern pro Stunde. Das liegt nach Angaben der Polizei noch im Toleranzbereich.

