﻿Ein Paradies im Hinterhof der Sedanstraße: So sieht der eigene Garten des Ex-Chefs der Herrenhäuser Gärten aus

Hannover. Fast schade, dass Unruheständler Ronald Clark nach fast zwei Stunden plaudern wieder einen Termin hat. Eigentlich würde man in diesem Garten im Hinterhof seiner Altbauwohnung in der Oststadt gern noch viel mehr Zeit verbringen wollen. Und das den ganzen Sommer über.

In den Düften der Phlox schwelgen, die Rosen und Clematis bewundern, die abwechselnd und manchmal auch gemeinsam blühen, den roten und gehörnten Mauerbienen beim Schlüpfen zugucken, die Früchte der Portugieserquitte und der Muskatquitte, des rotblättrigen Pfirsichbaums, der Dürkheimer Krachmandel, der Himbeeren, der in diesem Jahr „zickigen“ Erdbeeren, der Joostbeeren ernten. Und im Frühjahr der sehr großzügigen Blüte der 15 Jahre alten Tokiokirsche zuschauen. Oder einfach nur da sitzen und vor sich hin schauen, wie es einst schon Astrid Lindgren empfahl. Um die unglaubliche Vielfalt der Blumen, der Sträucher und der Bäume, der Kräuter und der kleinen feinen Dinge des Lebens in sich aufzusaugen.

Mag den Duft: Im ganzen Garten finden sich Phlox, Ekkehard Fiss liebt sie. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nun aber Schluss mit der Schwelgerei, ermahnt man sich selbst, so ein Garten wie der des früheren Direktors der Herrenhäuser Gärten, Ronald Clark (67), und seines Ehemannes Ekkehard Fiss (73) macht ja sicher auch viel Arbeit. „Ach was“, wirft Clark ein. „Wenn man erst einmal Grund und Struktur drin hat, dann ist das keine Arbeit, sondern Erfüllung. Andere schauen Vorabendsendungen, ich zupfe und schneide hier einfach ein bisschen herum.“

Im Gewächshaus: Ronald Clark (rechts) und Ekkehard Fiss ernten Tomaten, Gurken und Chilis. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Damit es des Zupfens und der Erfüllung nicht zu viel wird, braucht man auch mal ein klares „Nein“, und dafür ist Clarks Mann zuständig. Der pensionierte Kunstlehrer beharrte einst darauf, dass die zuweilen etwas anstrengende Kamelie vom Lago Maggiore aus dem Schlafzimmer in den Garten kam. „Sie oder ich“, hieß die klare Formel. „Sie“ erfreut jetzt übrigens mit ihrer ganzen Pracht die Gartenbesucherinnen und -besucher. Wobei im Garten eine weitere Regel gilt: „Zwei Personen sind eine zu viel im Beet.“ Der häusliche Frieden muss gewahrt bleiben, und da ist es eher Ronald Clark, der sich durch den Garten wühlt. Ekkehard Fiss darf sich im Hochbeet ausprobieren.

Strauch des Anstoßes: Ekkehard Fiss stellte Ronald Clark vor die Entscheidung: „Die Kamelie oder ich!“ Nun wächst sie hier fröhlich im Garten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Seit 1995 wohnt das Paar in der Eigentumswohnung in der Sedanstraße, der Garten war ihnen von vornherein wichtig, auch wenn hier zunächst außer Waschbeton und dem noch verbliebenen Apfelbaum nicht viel zu sehen war. „Der Garten wird eigentlich nie fertig“, erzählt Clark. Wobei auch hier der Spruch gilt: „Nur die Harten bleiben im Garten.“ Apfel und eine Kirsche mäkeln schon länger herum, ihr Ende naht und so wird wieder mehr Platz im Garten sein.

Immer wieder was Neues

Das ist nötig. Clark, der vor einem Vierteljahrhundert die Pflanztage im Stadtpark erfand, schafft es – wie andere Pflanzliebhaber – nicht, ohne oder mit nur wenigen Neuem den Stadtpark zu verlassen. Irgendwas ist ja immer. Auch auf Reisen kann er schlecht Samen oder Jungpflanzen, die ihn ansprechen, stehen lassen. Etwa die Echte Säulenzypresse aus einem georgischen Kloster, deren Samen das Paar 2016 mitbrachte. „Das ist etwas Besonderes, das gibt es sonst hier nicht. Die können aber Frost ab, es sind wunderschöne Bäume“. Eine Schwester-Zypresse steht übrigens auch im Berggarten.

Seltenheit: Die Echte Säulenzypresse, die Samen kamen aus einem hoch gelegenen georgischen Kloster. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Apropos Mitbringsel: Da ist die am Mauerwerk so selbstverständlich kletternde Bitterorange mit den pelzigen, „nicht so richtig schmeckenden“ Früchten. Aber die „hat total fiese Stacheln. Wir haben sie am Comer See als Hecke gesehen, Dornröschen ist ein Dreck dagegen“. Die zweijährige „Little Miss Figgy“ in der Nähe ist „so little nun auch nicht mehr“, sagt Clark – und zeigt auf den Feigenbaum neben dem Gewächshaus.

Wird lecker: Die „little Miss Figgy“. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Im Garten sind 50 verschiedene Funkien zu finden, aber auch der Storchschnabel und Silbertaler, die Kapuzinerkresse und der Knöterich, die Elfenblume und die Erdbirne, die Taglilien, Bergenien und Farne teilen sich mit weiteren hunderten anderen Pflanzen die 300 Quadratmeter hinten und die etwa 80 Quadratmeter vor dem Haus.

Auch vor dem Haus blüht es kräftig: Ronald Clark und Ekkehard Fiss haben einen Traumgarten im Hinterhof – und das mitten in der Stadt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Vielfalt der Pflanzen freut auch die Vielfalt der fliegenden, krabbelnden, umherschwirrenden Tiere im Garten, Insektenhotels zeugen von der Gastfreundschaft der beiden Männer. Nur bei sogenannten Schädlingen kennen sie kein Pardon. „Nur eine tote Wühlmaus ist eine gute Wühlmaus“, scherzt Clark. Und meint es durchaus ernst: „Der Mörder ist immer der Gärtner.“ Wer sich unerlaubt und zerstörerisch – wie etwa die Nacktschnecke – an seiner floralen Pracht bedient, muss mit den Konsequenzen leben. Oder eben sterben.

Zünsler für die Wespen

Die von ihm erwischten, sich nachts durch Baumwurzeln fressende Larven des Dickmaulrüsslers und die Raupen des Zünslers im Buchsbaum werden mit einer gewissen Befriedigung der Vogelwelt und den Wespen ausgeliefert. „Einmal habe ich die Maden der Drossel hingelegt und flugs waren sie weg.“ Dann sammelte er die Zünsler ab, stellte sie den Wespen zur Verfügung, die für ihre Brut Proteine brauchen. „Es war echt ein Massaker, die Raupen versuchten sich abzuseilen, aber die Wespen zerteilten die in der Luft.“ Sein Mann Ekkehard Fiss fügt trocken an: „Die Meisen haben es mittlerweile gelernt, sich die Zünsler selbst zu holen.“

Wasserbecken: Der Blickfang in der Mitte des Garten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Mittelpunkt des blühenden, duftenden, sprießenden Gartens ist ein dunkel verklinkertes, edles, von Clark designtes und in einer Werkstatt in Ahlem hergestelltes Wasserbecken, das Wasser ist gefärbt mit Sepiatinte, um den „hässlichen Boden und die Technik“ nicht sichtbar werden zu lassen. „Freunde von uns hatten das, das fand ich sehr schön, ja, und dann passierte es“, erklärt Fiss. Gegen die Mückenlarven werden Bakterien ins Wasser geworfen, dann ist der Schlaf im Sommer auch bei offenem Fenster gewährleistet. Wenn nicht die vielen Vögel – wie Tauben, Spechte, Eichelhäher, Krähen, Distelfink, Kohl- und Blaumeisen – zu früh anfangen zu gurren, klopfen und singen.

Nun auch noch ein Gewächshaus

Seit Beginn der Verrentung im vergangenen Jahr – wobei Clark in diesem Jahr schon wieder für die Stadt im Kulturbereich arbeitet – gibt es auch ein Gewächshaus mit fünf verschiedenen Tomatensorten, Gurken, Chili. Man muss ja auch mal essen beim Schauen, Zupfen und Erfülltsein.

