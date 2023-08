﻿Vor dem Hauptbahnhof: Roncalli veranstaltet den Weihnachtsmarkt

Hannover. Der Weihnachtsmarkt auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof wird in diesem Jahr von Circus Roncalli ausgerichtet. Eine entsprechende Anfrage bestätigte die Bahn am Dienstag, die Eigentümerin des Vorplatzes ist. Die Planungen sind allerdings noch ganz am Anfang, heißt es. Es entsteht ein hochwertiges Weihnachtsdorf mit verschiedenen Weihnachtsmarktständen und Aktionen, mehr ist bislang nicht bekannt.

Da noch nicht alle Genehmigungen von Stadtseite vorlägen, wolle man sich nicht näher zu den Einzelheiten äußern, so die Bahn. Roncalli selber verwies auf eine Vorstellung des Weihnachtsmarktkonzeptes im Oktober. Auch die Dauer steht noch nicht fest. Start ist wohl der Montag nach Totensonntag, also der 27. November. Der Markt geht dann bis weit in den Dezember hinein. Ob bis nach Weihnachten, wie zuletzt, ist ebenfalls offen – es fehlt noch die Marktfestsetzungssatzung. Roncalli und die Bahn haben sich zunächst auf eine einjährige Zusammenarbeit verständigt und wollen danach entscheiden, wie es weitergeht.

Edles Kunsthandwerk, ausgefallene Geschenkideen inmitten uriger Gassen, dazu aufwendig dekorierte Hütten und historische Schätze des Roncalli-Museums: Das ist der Roncalli-Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus-Vorplatz in Hamburg. Als Vorbild soll dieser Weihnachtsmarkt aber nicht dienen, den Circus Roncalli in Hamburg erfolgreich seit 2010 ausrichtet. Auf den „fliegenden Weihnachtsmann“, der dreimal täglich die Geschichte von Rudolf dem Rentier erzählt, und die Modelleisenbahn auf den Dächern der Spielzeuggasse wie in Hamburg müssen Besucher des Roncalli-Marktes in Hannover deshalb wohl verzichten.

