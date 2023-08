Die Roncalli-Waggons sind in Hannover eingetroffen. Der Circus kehrt mit neuem Programm nach vier Jahren auf den Waterlooplatz zurück. Am 2. September starten die Shows.

Hannover. Am Montag standen sie noch in Lübeck, einen Tag später schon in Hannover – die knapp 150 Roncalli-Waggons wurden teilweise über Nacht auf den Waterlooplatz transportiert. Am Dienstag, 29. August, sind gegen 14 Uhr die letzten Zirkuswagen am Bahnhof in Linden angekommen. Damit kehrt der Circus Roncalli vier Jahre nach seinem letzten Gastspiel in der Landeshauptstadt auf den Waterlooplatz zurück.