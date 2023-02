﻿Glühwein für 7 Euro, Kartoffelpuffer für 9 Euro? Hannovers Politik stoppt Preisexplosion auf dem nächsten Weihnachtsmarkt

Hannover. Etwas teurer dürften Glühwein und Kartoffelpuffer auf dem Weihnachtsmarkt in diesem Jahr schon werden, aber die ganz große Preisexplosion ist vorerst abgewendet. Die Stadt Hannover plante ursprünglich, die Standgebühren für Marktbeschicker um bis zu 116 Prozent anzuheben. Standbetreiber kündigten an, die Kosten an Kunden weiterzureichen. Auf Bestreben der SPD will die rot-grüne Ratskoalition den Anstieg nun erheblich dämpfen. Um maximal 50 Prozent dürfe die Stadt die Gebühren in diesem Jahr anheben, heißt es in einem gemeinsamen Antrag, der in den nächsten Wochen durch die Ratsgremien geht.

Gebührenanstieg um bis zu 116 Prozent geplant

Als Grund für den erheblichen Gebührenanstieg gab die Stadt Hannover an, dass die Organisation des Weihnachtsmarktes mehr Kosten verursache. Vor allem ins Sicherheitskonzept müsse die Stadt seit dem Attentat auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin viel Geld stecken, hieß es. Am Ende deckten die Standgebühren bei weitem nicht mehr die Kosten.

Um die Kosten komplett zu decken, wollte die Stadt kräftig an der Gebührenschraube drehen. So sollten Glühweinbuden-Betreiber statt rund 214 Euro pro Quadratmeter künftig rund 463 Euro zahlen – ein Anstieg um etwa 116 Prozent. Schausteller waren entsetzt und kündigten eine Preisexplosion bei Speisen und Getränken an. Manche Beschicker könnten sogar ganz verschwinden, hieß es vonseiten des Schaustellerverbands.

Zähes Ringen zwischen SPD und Grünen

Die SPD wollte da nicht mitmachen, die Grünen hatten kein Problem mit den städtischen Plänen. Dem Vernehmen nach folgte ein zähes Ringen zwischen den Koalitionspartnern um die Höhe des Gebührenanstiegs.

Der Kompromiss sieht vor, dass die Standgebühren in diesem Jahr um maximal 50 Prozent steigen, im nächsten Jahr um 60 Prozent. Das bedeutet zugleich, dass die Stadt den Weihnachtsmarkt subventionieren muss. „Gebührenanstieg und Zuschuss aus dem Haushalt müssen verhältnismäßig sein“, sagt SPD-Wirtschaftsexperte Florian Spiegelhauer. Klar sei aber auch, dass die Corona-Krise Marktbeschicker und Schausteller besonders hart getroffen habe und für sie noch keine wirtschaftliche Erholung eingetreten sei.

Mehr Lebensmittelstände sollen vertreten sein

Die SPD wünscht sich zudem, dass mehr Lebensmittelstände auf dem Weihnachtsmarkt vertreten sind. Um das zu bewirken, sollen Verkäufer von Mandarinen, Orangen und Nüssen künftig deutlich weniger Standgebühren bezahlen. Bisher wurden Marktstände genauso veranschlagt wie Glühwein- und Puffer-Buden, nämlich mit dem Höchstsatz von 214 Euro pro Quadratmeter. Jetzt fällt für Lebensmittel-Verkäufer eine geringere Gebühr von rund 173 Euro pro Quadratmeter an. Die Initiative, eine neue Gebühren-Kategorie einzuziehen, geht noch auf einen Beschluss der Ampel-Koalition im Rat zurück.