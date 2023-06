﻿Arbeiten an Wegen: Rut-und-Klaus-Bahlsen-Brücke wird gesperrt

Kleefeld. Die Rut-und-Klaus-Bahlsen-Brücke, auch bekannt als „Schneckenbrücke“, muss aufgrund von Instandsetzungsarbeiten an den Wegen vorübergehend gesperrt werden. Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün führt die Arbeiten an zwei Tagen durch. Sie sollen planmäßig am Donnerstag, 29. Juni, um 7 Uhr beginnen und am Freitag, 30. Juni, um 13 Uhr beendet werden. Während dieses Zeitraums sperrt die Stadt die Brücke inklusive ihrer Zufahrtsrampe.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für einen Alternativweg ist gesorgt: Eine ausgeschilderte Umleitung führt über die nördlich gelegene Brücke an der Waldstation Eilenriede. Fußgänger und Radfahrer müssen somit zwei Tage lang die ausgeschilderte Umleitung oder einen anderen Alternativweg nutzen. Nach Abschluss der Arbeiten soll die Rut-und-Klaus-Bahlsen-Brücke wieder uneingeschränkt zugänglich sein.

HAZ