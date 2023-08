﻿Nach Auftritt bei Pro7: Hannoversche Sängerin veröffentlicht ihre erste Single

Hannover. Schlagerqueen oder Rockerbraut? Laura Anna Staniszewski (35) kann beides. Bei ihren ersten Auftritten, damals noch als Kind, sang sie zu Marianne Rosenberg (68). Mit Mitte 20 wurde sie Frontfrau einer Rockband („The Noisy Blacks“). Es gab unter anderem gemeinsame Auftritte mit Terry Hoax, Noisy May wurde vom Land Niedersachsen und dem Musikzentrum gefördert. Jetzt hat Laura Anna, wie sie sich als Künstlerin nennt, ihre erste Single veröffentlicht, und die klingt nach rockigem Schlagerpop.

„Nacht“ heißt das Debüt, das Video ist auffällig professionell. Was daran liegen mag, dass die Künstlerin vom Fach ist: Die Journalistikabsolventin arbeitet bei einer hannoverschen Fernsehproduktionsfirma, beim Videodreh unterstützte sie Kameramann Max Struck (31). Neben ihrem Beruf als Fernsehredakteurin steckt sie nicht nur ihre freie Zeit in die Musik, sondern auch ihr Geld. „Andere fahren in den Urlaub, ich investiere alles in die Produktion von Songs und Videodrehs.“

Bereits als Kind trällerte sie ihren Kuscheltieren vor. „Meine Mama war großer Fan von Roland Kaiser und hat mich zu Konzerten mitgenommen. Daher kam der Hang zum Schlager. Mein Papa hat die Rolling Stones gehört, deswegen habe ich auch eine Tendenz zum Rock“, erzählt sie. Mit acht Jahren sang sie in ihrem ersten Schulmusical, mit zwölf in einer Kirchenband, mit 13 nahm sie an einem Wettbewerb des Jugendmagazins „Bravo Girl“ teil. Dort sang sie vor Collien Ulmen-Fernandes (41) und Felix von Jascheroff (40). Gesangsunterricht gab es von der bekannten Trainerin Artemis Gounaki (56). Mit 15 gewann Laura Anna den Wettbewerb „Fehmarn sucht den Inselstar“. Mit 16 schrieb sie ihre ersten eigenen Songs. Ihren Führerschein konnte sie mit ersten Auftritten finanzieren.

Den größten Auftritt hatte Laura Anna 2020 im Fernsehen: Sie nahm an der Pro7-Show „Famemaker“ teil, produziert von Stefan Raab (56). In der Jury saßen Carolin Kebekus (43), Luke Mockridge (34) und Teddy Teclebrhan (39). Nach dem Höhepunkt kam der Tiefpunkt: Die Sängerin musste sich einer Nasen-OP unterziehen. „Danach hatte sich meine Stimme komplett verändert und nach einer Minute singen, war ich heiser.“ Mithilfe einer Logopädin erkämpfte sie sich ihre Stimme zurück. „Das war ein langer Weg.“

Laura Annas Musikpause

In der Zwischenzeit sind drei Bücher voller Songs entstanden. „In dieser Zeit habe ich besonders stark gemerkt, dass es für mich nicht ohne Musik geht. Sie gehört einfach dazu, sie ist meine große Liebe, ob mit oder ohne großen Erfolg.“ Doch ihre Leidenschaft schafft auch im wahrsten Sinne Leiden: „Alleine einen Songrelease neben dem eigentlichen Job auf die Beine zu stellen, war nicht ohne. Das hat mich viele Nerven und Tränen gekostet“, gibt die 35-Jährige zu. „Aber für das Ergebnis hat es sich gelohnt. Ich war lange nicht mehr so glücklich, und das liegt an diesem Projekt.“

Im Musikclip tanzt sie förmlich vor Freude. „Ich tanze seit meinem 13. Lebensjahr“, erzählt sie. Der Songtext passt: „Die Nacht ist jung und ich will nur mit dir tanzen. Die Nacht ist da zum Geschichten erzählen“, singt die Singlefrau.

„Nacht“ hat sie mit dem hannoverschen Produzenten Lukas Frädrich (21) fertiggestellt. „Der Song stand schon seit zwei Jahren, doch genauso wie ich hat sich auch das Ergebnis verändert. Ich habe immer wieder etwas angepasst.“ Mit dem Endergebnis ist sie mehr als glücklich. Die nächsten Songs sind schon geplant: „Als Nächstes veröffentliche ich ein Cover von einem Juli-Song, danach kommt wieder ein eigener.“ Im nächsten Jahr soll es dann eine sogenannte EP, ein Mini-Album mit sechs Songs geben.

