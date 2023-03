18 Sättel für 80.000 Euro gestohlen: Diebe brechen bei Reitverein in Bemerode ein

Unbekannte sind am Donnerstag in die Reithallen eines Vereins in Bemerode eingebrochen. Dort stahlen sie mindestens 18 Reitsättel im Wert von 80.000 Euro. Der Diebstahl erinnert an mehrere Vorfälle vor Jahren in der Region Hannover, der Reitvereine und Stallbesitzer in Aufruhr versetzte.

Die Unbekannten brachen nach Polizeiangaben am Donnerstag in der Zeit von 0.30 bis 6 Uhr mehrere Reitställe und Hallen des Reitvereins an der Straße „An der Bebie“ auf. „Aufgrund der Menge der Beute ist davon auszugehen, dass die Diebe ein Fahrzeug für den Abtransport nutzten“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover.

Polizei sucht Diebe

Vor Ort konnten die Beamtinnen und Beamten verschiedene Spuren sichern. Die Diebe jedoch konnte die Polizei noch nicht schnappen. Hinweise zu Verdächtigen Personen oder Wagen im Bereich des Reitvereins nimmt das Polizeikommissariat Döhren unter Telefon (0511) 1093617 entgegen.

Bereits vor etwa 20 Jahren hatten gleich mehrere Satteldiebstähle in der Region, unter anderem in Isernhagen und Burgwedel, Reitvereine und Stallbesitzer in Aufruhr versetzt. Die Polizei mahnte auch angesichts des hohen Wertes von Sätteln zur Vorsicht. Einige Reitställe erhöhten ihre Sicherheitsvorkehrungen. In Bad Nenndorf konnte ein Dieb anhand der DNA-Spuren an einer Fanta-Flasche identifiziert werden. Auch in den Jahren danach kam es immer mal wieder zum Diebstahl von Sätteln.