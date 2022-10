﻿Modellversuch im Sahlkamp: Bezirksrat lässt Aschetonnen im Stadtteilpark Schwarzwaldstraße aufstellen

Nach der Grillsaison ist vor der Grillsaison: Mit Blick auf den kommenden Sommer startet der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide einen Modellversuch – und lässt im Stadtteilpark Schwarzwaldstraße im Sahlkamp Aschetonnen aufstellen. Ein Vorbild für weitere Parks in der Stadt Hannover?

Hannover. Gerade in den Sommermonaten nutzen viele Menschen den Grillplatz im Stadtteilpark Schwarzwaldstraße im Sahlkamp. Die Entsorgung der heißen Grillasche stellt jedoch eine Brandgefahr dar. Deshalb hat der Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, Aschetonnen auf dem Platz aufzustellen. Die CDU-Ratsfraktion hatte den Antrag als Modellversuch gestellt, auch in Hinblick auf mögliche weitere Parks.

„Die Entsorgung der heißen Grillasche und der Einweggrills ist problematisch und kann in heißen, trockenen Sommern wie 2022 auch Brände verursachen“, verlas Jutta Barth, Fraktionsvorsitzende der CDU. „Außerdem können Kleinkinder die Gefahr heißer Asche nicht einschätzen und sich schwere Verletzungen zuziehen.“ Kirstin Heitmann (SPD) forderte daraufhin, zunächst einen Prüfantrag zu stellen. Die Aschetonnen stellen einen Modellversuch dar – vielleicht werden sie auch als Vorbild für weitere Parks dienen.