﻿Hannover-Sahlkamp: Unbekannte zünden gestohlenen Motorroller an

Feuer in Hannover-Sahlkamp: Unbekannte haben einen Motorroller in Brand gesteckt.

In Hannover-Sahlkamp haben Unbekannte am Montag einen Motorroller in Brand gesteckt. Das Fahrzeug wurde bereits im vergangenen Jahr entwendet. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung – und einer Zeugin, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben soll.

