﻿Hannovers neue Schatzkammer: So sieht es im neuen Sammlungszentrum für Museen und Archive aus

Hannover. Noch wirken die grauen Betonwände eher schmucklos. Baugerüste stehen in dem Raum, der später einmal die Visitenkarte des Hauses werden soll. Doch es lässt sich bereits erahnen, wie es hier einmal aussehen könnte. „Das hier wird unsere Schatzkammer“, sagt Konstanze Beckedorf, „hier werden 6000 Jahre Kulturgeschichte ihr neues Domizil bekommen.“

Hannovers Kulturdezernentin steht mit einer kleinen Besuchergruppe im Foyer des riesigen Neubaus, der gerade an der Vahrenwalder Straße entsteht. Der Platz davor ist bereits gepflastert, außen prangt an der hellen Klinkerfassade der Schriftzug „Sammlungszentrum“. Hier sollen Hannovers kostbare Museumsstücke und die Dokumente des Stadtarchivs künftig zentral verwahrt werden. Außerdem sind Lesesäle, Büros und Restaurierungswerkstätten vorgesehen – insgesamt entstehen hier Plätze für 46 Beschäftigte.

Arbeiten sind im Plan: Bauwo-Chef Bernhard Rückert vor dem neuen Sammlungszentrum. © Quelle: Katrin Kutter

„Wir werden das Sammlungszentrum pünktlich zum Jahreswechsel an die Stadt übergeben“, verspricht Bernhard Rückert, Chef der Bauwo-Grundstücksgesellschaft. Diese hat das teils bis zu vier Stockwerke hohe Gebäude binnen weniger Monate errichtet, nach Maßgaben der Stadt, die das Zentrum zunächst für 20 Jahre mieten wird.

Zentralstelle für die Forschung

„... und rechts geht es zum Lesesaal“: Imga Samii im Foyer des Neubaus. © Quelle: Katrin Kutter

„Das Foyer wird einen repräsentativen Charakter bekommen“, sagt Kulturfachbereichsleiterin Inga Samii im Eingangsbereich des Gebäudes. In der Wand soll es Waben geben, in denen herausragende Bücher oder Skulpturen präsentiert werden. „Und dort rechts geht es zum Lesesaal des Stadtarchivs“, sagt Samii, „dort sollen auch Ausstellungen zu sehen sein.“

Keine allzu ferne Zukunft mehr: So soll das Gebäude bei der Fertigstellung aussehen. © Quelle: bauwo

Bisher lagern Archivgut und Museumsschätze noch in mehreren Depots über die Stadt verteilt. Hier, in diesem Bau am nördlichen Rand der Stadt, soll künftig alles gebündelt und zentral für die Forschung zugänglich sein.

Die Arbeiten gehen voran: Das künftige Sammlungszentrum an der Vahrenwalder Straße. © Quelle: Katrin Kutter

Insgesamt umfasst das 160 Meter lange Gebäude eine Fläche von 20.600 Quadratmetern. Einige Hallen sind bis zu 5,50 Meter hoch, für die großen Objekte aus dem Sprengel Museum. Allein dieses wird hier 600 Stücke einlagern. Aus dem Historischen Museum und dem Kestner-Museum kommen rund 400.000 Objekte vom Oldtimer bis zur antiken Münze hinzu. Das Stadtarchiv wird hier zehn Regalkilometer Schriftgut deponieren, und die Stadtbibliothek wird hier rund 70.000 Bücher unterbringen. Dazu kommen das Archiv des Gebäudemanagements und 3000 Stücke aus städtischem Kunstbesitz. „Das wird der größte Umzug von Kulturgut, den Hannover je erlebt hat“, sagt Samii.

Blick auf die Baustelle: Die Räume des Sammlungszentrums sind teils sehr weitläufig. © Quelle: Katrin Kutter

Räume sind aufwendig klimatisiert

Noch prägen staubige Fußböden und graue Wände das Bild im Neubau. Kabel hängen von den Decken, in den Fluren lagert Baumaterial. „Hier wird die Halle für die geschichtsträchtigen Fahrzeuge aus dem Historischen Museum sein“, sagt Markus Skwarski in einem hohen Raum. Der gelernte Immobilienfachwirt ist bei der Stadt als Projektmanager für die Bauarbeiten zuständig.

Viel Glas und helle Klinker: Der Eingang des Sammlunsgzentrums von der Vahrnwalder Straße aus gesehen. © Quelle: Katrin Kutter

Beim Rundgang über die Baustelle führt Skwarski durch barrierefreie Büros mit großen Fenstern. In einem Obergeschoss sollen Werkstätten für Holz- und Metallrestaurierung ihren Platz finden. Das Depot des Stadtarchivs wird im zweiten Stock unterkommen. Insgesamt wurden hier 3150 Meter Schienen im Boden verlegt, für gewaltige Rollregale. Die Decken haben eine Tragfähigkeit von bis zu 1,2 Tonnen je Quadratmeter – Kulturgut ist eben eine gewichtige Angelegenheit.

Neues Sammlungsarchiv der Stadt: Markus Skwarski führt mit Spitzen der Stadt durch das Depot von Stadtarchiv und Museen. © Quelle: Katrin Kutter

„Temperatur und Luftfeuchtigkeit sind in jedem Raum einzeln steuerbar“, sagt Skwarski auf dem Dach des Gebäudes, das teilweise begrünt werden soll. Hier sind auch 46 Ventilatoren aufgebaut, die für die Klimatisierung des Gebäudes wichtig sind. Aus konservatorischen Gründen müssen viele fragile Objekte besonders sorgsam behandelt werden.

Graue Wände: Die Flure des Sammlungszentrums, das 160 Meter lang ist. © Quelle: Katrin Kutter

Kunst kommt in Quarantäne

„Wir haben darum auch mehrere Quarantänebereiche“, sagt Skwarski. Alle Objekte, die hier eingeliefert werden, kommen zunächst entweder in die Stickstoffbegasung oder in den Freezer, eine Art große Gefriertruhe. So soll verhindert werden, dass Ungeziefer wie Papierfische eingeschleppt werden.

In Luftiger Höhe: Auf dem Dach des Sammlungszentrums sind zahlreiche Ventilatoren installiert. © Quelle: Katrin Kutter

Die anstehenden Umzüge macht das alles nicht leichter. Vom kommenden Januar an will die Stadt hier Lagermöglichkeiten installieren. Dann muss das Gebäude eine Zeit lang ruhen, damit das Raumklima sich stabilisieren kann, ehe die kostbaren Objekte kommen. „Eine Umzugslogistikerin koordiniert die Arbeiten, die bis 2025 abgeschlossen sein sollen“, sagt Sabine Schröder vom städtischen Fachbereich Kultur.

„Deutschlandweit ein Vorzeigeprojekt“: Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf. © Quelle: Katrin Kutter

Als erstes sollen im kommenden Sommer die Preziosen aus dem Historischen Museum hierher geschafft werden, damit die dort anstehenden Bauarbeiten endlich beginnen können. Danach folgen Kestner-Museum, Stadtarchiv, Städtischer Kunstbesitz und Sprengel Museum. Eine logistisches Mammutunternehmen. Kulturdezernentin Beckedorf ist überzeugt, dass die Mühe sich am Ende gelohnt haben wird: „Das ist deutschlandweit ein absolutes Vorzeigeprojekt.“

