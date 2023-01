﻿Informationen im Schulausschuss: Darum dauern Schulsanierungen in Hannover so lange

Zehn Jahre ohne Turnhalle, undichte Dächer, kaputte Toiletten und überall Platznot: Schulen in Hannover müssen mit einigen Herausforderungen zurechtkommen. Im Schulausschuss der Stadt hat ein Vertreter jetzt erklärt, warum es an einigen großen Baustellen so langsam vorangeht.

Hannover. Im Februar 2022 hatten sich Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Roderbruch im Bezirksrat massiv darüber beschwert, dass sie bei Regen überall im Klassenraum Eimer aufstellen müssten, weil die Dächer undicht seien. Der Schulausschluss der Stadt hat jetzt einstimmig beschlossen, dass die 50 Jahre alte Schule für 1,8 Millionen Euro neue Gasdächer und Schrägfassaden bekommen soll, allerdings nicht in den Sommerferien 2023, wie ursprünglich geplant, sondern ein Jahr später.

SPD-Politiker Peter Knüppel kritisierte erneut, dass die Verwaltung die Drucksache um ein halbes Jahr verschleppt habe, sodass sich die Bauarbeiten um ein weiteres Jahr verzögerten. Es wäre schön gewesen, sagte Knüppel, wenn die Stadt zum 50. Geburtstag der Schule hätte mitteilen können, dass man sie trockengelegt habe und man sich nach kaputten Dächern und maroden Toiletten nun anderen Fragen in der Schule widmen könnte.

Jörg Gronemann vom Gebäudemanagement entgegnete, dass auch andere Schulen erheblichen Sanierungsbedarf hätten und man nicht 99 Schulen gleichzeitig durchsanieren könne. Außerdem würden Löcher in den Glasdächer immer sofort repariert, sodass Eimer im Unterricht keineswegs ein Dauerzustand seien. Der Stadt fehle zudem das Personal, um alle Bauprogramme zügig umzusetzen. Lieferengpässe von Baumaterial und die Corona-Krise hätten weitere Verzögerungen gebracht.

Das Glasdach der IGS Roderbruch aus den Siebzigerjahren ist sanierungsbedürftig, doch vor Sommer 2024 passiert daran nichts. © Quelle: Ilona Hottmann

IGS Südstadt: Modulanlage ist aufgestellt

Bewegung gibt es indes bei der IGS Südstadt. Hier hat in dieser Woche an der Jordanstraße die Aufstellung der Modulanlage für die Oberstufe begonnen, wie Bildungsdezernentin Rita Maria Ryzski im Schulausschuss der Stadt mitteilte. Auf dem Gelände der ehemaligen Feuerwache 3 sollen zwei Jahrgänge Platz finden, ursprünglich hatten die Container schon 2022 stehen sollen, aber Lieferschwierigkeiten brachten Verzögerung. Nun können die Schüler, die bislang in einer Außenstelle in der Meterstraße untergebracht sind, bald an die Jordanstraße ziehen. An der Meterstraße können dann die Umbauten für die Wilhelm-Raabe-Schule weitergehen.

Das Hauptgebäude der IGS Südstadt wird saniert, an der Jordanstraße entsteht zudem eine Modulanlage für die Oberstufe. © Quelle: Christian Elsner

Herschelschule und Elsa-Brändström-Schule Erweiterung zieht sich hin

Obwohl schon 2020 der erste Jahrgang wieder nach 13 Jahren sein Abitur gemacht hat, ist der Umbau der 17 Gymnasien Hannovers für G 9 noch lange nicht abgeschlossen, wie Gronemann im Schulausschuss darlegte. Besonders lange dauert die Erweiterung der Herschelschule, hier rechnet die Stadt mit der Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts erst im August 2028. Auch die Elsa-Brändström-Schule wird nach lange mit Provisorien hantieren müssen. Der Neubau soll 2026, die Sanierung des Bestandsgebäudes 2027, beendet sein. Eltern- und Schülervertreter monieren seit Monaten massive Platznöte, Schimmel an den Wänden und Gestank in den Unterrichtsräumen im Untergeschoss.

Nach einem Wasserschaden bröckelt an der Elsa-Brändström-Schule teils der Putz bröckelt von den Wänden. © Quelle: Saskia Döhner

Schillerschule: Wann kommt die neue Turnhalle?

Auch der Bau einer neuen Turnhalle an der Schillerschule scheint in weite Ferne gerückt. Die alten Sporthallen waren bei einem absichtlich gelegtem Brand im vergangenen Mai komplett zerstört worden. Auf Nachfrage von SPD-Ratsherr Knüppel, warum bis jetzt nicht einmal der Bauschutt vollständig entsorgt worden sei, erklärte Gronemann, dass unterhalb der Brandreste die Hauptversorgungsleitungen der Schule verliefen. Die müssten erstmal abgesichert und umgeschwenkt werden, bevor man den Schutt abtransportieren könne, das solle aber in diesem Frühjahr geschehen. Wann die neue Sporthalle entsteht, ist allerdings noch völlig unklar.

Zehn bis 15 Jahre werde es vermutlich nicht dauern, sagte Gronemann, an der Alice-Salomon-Schule, die ebenfalls in Kleefeld liegt, allerdings von der Region betrieben wird, dauert es inzwischen 13 Jahre. Der Beschluss für eine neue Turnhalle war dort bereits 2010 gefallen.