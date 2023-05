﻿Vahrenwalder Bad: Sanierung wird um 1,4 Millionen Euro teurer

Hannover. Für die Sanierung des Vahrenwalder Bades muss die Stadt noch einmal einen siebenstelligen Betrag in die Hand nehmen – knapp 1,4 Millionen Euro sind es für die Instandsetzung von Betonkonstruktionen an den kompletten umlaufenden Beckenrändern inklusive der Umlaufrinnen. Zudem müssen die rund 40 Jahre alten Fliesen in diesem Bereich abgenommen werden, um den Estrich darunter auszutauschen, der an einigen Stellen undicht geworden ist. Das hatte eine umfängliche Bestandsanalyse durch ein Ingenieurbüro ergeben. Die knapp 1,4 Millionen Euro hat der Sportausschuss am Montag genehmigt.

Erst Ende April hatte die Stadt bekannt gegeben, das Vahrenwalder Bad ab sofort bis Sommer kommenden Jahres zu schließen, um es in dieser Zeit umfänglich zu sanieren. Grund sind dringende Arbeiten an der Dachkonstruktion sowie eine Erneuerung der Lüftungsanlage. Knapp 5 Millionen Euro hat die Stadt dafür veranschlagt. Das Dach wies in den vergangenen Jahren immer wieder undichte Stellen auf, die die Stadt von Fachfirmen flicken ließ. Eine Firma machte darauf aufmerksam, dass Feuchtigkeit in die Dämmung unter dem Dach eingezogen sei. Die Sanierung der Beckenränder wird in diese Arbeiten mit integriert.

21 Millionen Euro für das Bäder-Sanierungsprogramm

Unterm Strich kostet die Sanierung der Stadt nun 6,4 Millionen Euro. Das Geld stammt aus dem Bädersanierungsprogramm, das mit einem Volumen von rund 21 Millionen Euro aufgelegt worden ist. Das ist nötig, weil Hannovers Bäder in die Jahre gekommen sind und dringend modernisiert werden müssen. Das Vahrenwalder Bad ist Teil davon. Bewohner aus den nordöstlichen Stadtteilen müssen für ihre Schwimmrunden aktuell einen längeren Weg in Kauf nehmen, denn das Nord-Ost-Bad ist ebenfalls wegen Sanierungsarbeiten bis zum 3. Juli geschlossen.