﻿Bekannte Namen: Lars Eidinger und Jan Josef Liefers lesen im Schauspielhaus

Hannover. Zwei sehr bekannte Schauspieler sind im Mai zu Gast im Schauspielhaus. Jan Josef Liefers und Lars Eidinger kommen nach Hannover – und der eine liest aus einem recht neuen Roman, der andere aus einer Gedichtsammlung des Dramatikers Bertolt Brecht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Anfang macht Liefers, dem breiten Publikum bekannt nicht zuletzt durch seine Rolle des Rechtsmediziners Prof. Dr. Dr. Karl-Friedrich Boerne in der ARD-Fernsehreihe Tatort. Am Sonnabend, 13. Mai, liest der 58-Jährige ab 19.30 Uhr aus „Über Menschen“ von Juli Zeh. Ihr 2021 erschienener Roman ist fesselnd, stimmt aber zugleich zum Nachdenken an.

Hannover: Erst Liefers, dann Eidinger am Schauspielhaus

Gut zwei Wochen später, am Montag, 29. Mai, beginnt um 19 Uhr die Eidingers Lesung. Der 47-Jährige ist hinreichend bekannt aus Film und Fernsehen, aber auch von der Bühne. Unter anderem stellte er am Theater als Hamlet die Frage nach dem „Sein oder nicht Sein“ gleich mehrfach. In Hannover liest der 47-Jährige aus Brechts „Hauspostille“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eidinger ist am Schauspielhaus aber nicht nur lesend im Einsatz. Im Anschluss legt er bei der Anti-Disco in der Cumberlandschen Galerie als DJ auf: von Eklektischer Popmusik, Rap bis Techno über Breakbeat und Industrial Bass.

Der Vorverkauf für die Veranstaltungen läuft ab Freitag, 31. März.