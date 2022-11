﻿Hannover schaut Fußball-WM – ohne Euphorie

Zum Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der umstrittenen WM in Katar versammeln sich Fans in jenen Kneipen, die die WM übertragen. Die Schankräume sind mäßig gefüllt, die Stimmung gedämpft.

Hannover. Im Schankraum des Brauhauses Ernst August in der Schmiedestraße sind noch Plätze frei, viele Plätze. Eigentlich müsste die Luft brennen, denn die deutsche Nationalmannschaft bestreitet am Mittwoch ihr Auftaktspiel bei einer Fußballweltmeisterschaft, gegen Japan, einen ernstzunehmenden Gegner. Doch das umstrittene Turnier in Katar dämpft die Euphorie der Fans, auch in Hannover.

Auf ein gutes Spiel: Carsten (v.li.), Jan, Oliver und Dirk schauen das Auftaktspiel im Brauhaus Ernst August. © Quelle: Tobias Wölki

„Nicht das erste umstrittene Land“

Stefan und Sebastian haben stilecht ihre Deutschland-Trikots angezogen und schauen gebannt auf die Leinwand im Brauhaus. „Eigentlich wollten wir uns auch eine One-Love-Binde überziehen, haben auf die Schnelle aber keine gefunden“, erzählt Sebastian. Beide hoffen, dass die deutsche Mannschaft ein gutes Turnier spielt. Zwar sei es kritisch, dass die WM in Katar stattfinde, meint Stefan, aber es sei nicht das erste politisch umstrittene Land, in dem so ein Turnier ausgetragen werde. „Man denke nur an Russland“, sagt er.

Ohne One-Love-Binde: Stefan und Sebastian wollten mit der Binde eigentlich ein Zeichen setzen. © Quelle: Tobias Wölki

WM-Stimmung kommt nicht auf

Peter und Andreas sind extra aus Braunschweig angereist, nicht nur um das WM-Spiel zu schauen, sondern auch um den Weihnachtsmarkt in Hannover zu genießen. „In den Altstadt-Kneipen ist alles leer gefegt“, wundert sich Peter. Er ist froh, im Brauhaus einen Fernseher vorzufinden. WM-Stimmung komme nicht auf, sagt er, aber die Deutschland-Spiele wolle er sich schon ansehen.

Aus Braunschweig angereist: Peter und Andreas wollen nach dem Spiel über den Weihnachtsmarkt bummeln. © Quelle: woelki_t

Am Nebentisch stößt eine Freundesgruppe die Bierhumpen gegeneinander. „Wir werden nur die Deutschland-Spiele schauen, und natürlich das Finale“, sagt Dirk. Sehr seltsam fühle es sich an, dass die WM im Winter stattfindet. „Ein Freund macht jetzt Urlaub auf den Kanaren. Keine WM ohne kurze Hosen, meint er“, erzählt Dirk.

Spärliche Besucher: Ein paar Fans verfolgen das Spiel im Biergarten vor der Nordkurve. © Quelle: Tobias Wölki

Deutlich mehr los ist in der Fußballkneipe Nordkurve am Stadion. Im Schankraum sind fast alle Plätze besetzt, selbst draußen im Biergarten sitzen ein paar Fans vor der Leinwand. Jan und Johannes prosten sich zu, als das erste Tor fällt. Die beiden 29-Jährigen sind aber auch nicht zufrieden, dass die WM ausgerechnet in Katar stattfindet. „Schöner wäre es, wenn das Turnier in einem fußballbegeisterten Land ausgetragen worden wäre“, sagt Jan.