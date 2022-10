Schicken Sie uns Ihre schönsten Grusel-Fotos von Halloween

Ebenso lange wie der Reformationstag in Niedersachsen ein Feiertag ist, gibt es auch der christlich-jüdische Austausch am Vorabend in der Marktkirche in Hannover. Wieder ging es um die Judenfeindlichkeit von Martin Luther, aber auch um modernen Antisemitismus. Hauptredner war der Bundesbeauftragte für jüdisches Leben in Deutschland, Felix Klein.