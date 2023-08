﻿Ein Wochenende lang: Schienenersatzverkehr auf den Stadtbahnlinien 3, 7 und 17

Der Umstieg von der Bahn in den Bus erfolgt in Richtung Wettbergen an der Stadionbrücke, in Richtung Altwarmbüchen, Misburg und Hauptbahnhof/ZOB am Allerweg. An der Stadionbrücke ist der Einstieg in die Stadtbahn stadteinwärts nicht gestattet. Der Ersatzbus fährt von der Haltestelle der Linie 100 in der Ritter-Brüning-Straße ab.