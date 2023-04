﻿Zwei Haltestellen entfallen: Schienenversatzverkehr auf der Üstra-Linie 9 am 30. April

Hannover. Einen Tag lang Schienenersatzverkehr: Am Sonntag, 30. April, fahren auf der Linie 9 zwischen den Haltestellen Am Soltekampe und dem Endpunkt Empelde keine Stadtbahnen, die Üstra setzt stattdessen Busse ein. Die Maßnahme gilt von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss. Die Bahnen aus dem Zentrum kommend enden an der Haltestelle Am Soltekampe, dort erfolgt der Umstieg in die Busse – und umgekehrt.

Der Grund sind Bauarbeiten im Bereich der Haltestelle Safariweg. Weil die Busse diesen Bereich nicht passieren können, weichen sie über die Hermann-Ehlers-Allee aus. Die Haltestellen Riechersstraße und Safariweg werden an diesem Tag nicht angefahren. Dafür gibt es eine Ersatzhaltestelle in der Hermann-Ehlers-Allee in Höhe der Windhukstraße.

Am Soltekampe bis Empelde: Schienenersatzverkehr auf Linie 9

Wichtig für alle Fahrgäste: Um die Anschlüsse in der Innenstadt sicherzustellen, fahren die Busse des Ersatzverkehrs bis zu drei Minuten früher ab, als es die Stadtbahn planmäßig tun würde.

Zu beachten ist laut Üstra auch, dass die geänderten Fahrpläne nicht in der Fahrplanauskunft hinterlegt werden. Darüber hinaus ist die Mitnahme von Fahrrädern in den Bussen aus Platzgründen nicht gestattet.