﻿Baustelle im Zentrum von Hannover: Schiffgraben ist zwischen Lavesstraße und Berliner Allee gesperrt

Wegen Bauarbeiten am Schiffgraben müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in der hannoverschen Innenstadt Umwege fahren. Der Schiffgraben ist zwischen Lavesstraße und Berliner Allee seit Donnerstagmorgen in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt – und das bis Montag.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket