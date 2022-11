Hannover: Schlägertrupp prügelt 20-Jährigen krankenhausreif

Überfall auf einen jungen Mann (20) in Hannover: Eine Gruppe Schläger hat einen 20-Jährigen im Stadtteil List krankenhausreif geschlagen. Anschließend flüchteten die Täter – von ihnen fehlt bislang jede Spur. Die Polizei sucht einen Zeugen, der die Tat anonym gemeldet hat.

Polizeieinsatz in der List: 20-Jähriger wurde am Freitagabend von mehreren Schlägern überfallen.

Hannover. In Hannover ist ein Mann (20) von einer Gruppe unbekannter Schläger überfallen und krankenhausreif geprügelt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Übergriff bereits am Freitagabend im Stadtteil List.

Ein unbekannter Anrufer hatte am Freitag gegen 23 Uhr einen Notruf abgesetzt und der Polizei mitgeteilt, dass auf der Podbielskistraße ein Mann von mehreren Angreifern misshandelt werde. An der Podbi/Einmündung Hubertusstraße fanden Streifenbeamte wenig später den 20-Jährigen. Er lag auf dem Bürgersteig und hatte Gesichtsverletzungen. Der junge Mann wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Angreifer spurlos verschwunden

Die Schlägertruppe war bereits verschwunden, als die Polizei am Tatort eintraf. Informationen, um wie viele Täter es sich handelt, liegen den Beamten nicht vor, so Sprecher Dennis Schmitt am Montag.

Nun suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise auf die Angreifer gegen können. Die Polizei bittet insbesondere den unbekannten Anrufer, der die Tat gemeldet hatte, um Kontaktaufnahme unter Telefon 0511/109 2717.

Von Britta Mahrholz