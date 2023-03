﻿Fantasy und Bühnenspektakel: So startet die Marienburg bei Hannover in die neue Saison

Hannover. Es gibt ein schrilles Fantasyfestival, es gibt Kindertheater und Konzerte – und im Dezember soll auf der Marienburg das bonbonbunte „Wintermärchen“-Spektakel über die Bühne gehen, bei dem der Innenhof in knalligen Farben illuminiert wird. „Wir haben neben der Vermittlung historischer Kultur auch populäre Angebote im Programm“, sagt Nicolaus von Schöning, der Pächter des Welfenschlosses: „Nur so kann der Betrieb überleben.“

Am kommenden Sonnabend beginnt auf Schloss Marienburg bei Pattensen die Sommersaison – und diese setzt vor allem auf familienfreundliche Veranstaltungen und massenkompatible Events. Das Konzept habe sich bewährt, sagt von Schöning: Trotz Corona seien 2022 mehr als 100.000 Besucher auf das Welfenschloss gekommen. „Populäre Veranstaltungen wie das Wintermärchen begeistern auch solche Menschen, die sonst nicht unbedingt ein Schloss besuchen würden“, ergänzt seine Frau Tania von Schöning.

Zufriedene Bilanz: Tania und Nicolaus von Schöning im Schlosshof. © Quelle: Simon Benne

„Kleines Fest“ im Schlosshof

Neben klassischen Schlossführungen zählt das Annotopia-Festival zu dem Highlights der Saison: Dazu werden am 10. und 11. Juni Hunderte Fantasy-Fans in spektakulären Kostümen auf der Burg erwartet. Im Sommer geht im pittoresken Schlosshof dann „Best of Kleines Fest“ über die Bühne (24. bis 26. August, Vorverkaufsstart ist am 4. April).

In den vergangenen Jahren ein Publikumsmagnet: "Best of Kleines Fest" im Schlosshof. © Quelle: Stefan Knaak

Dort spielen am 27. August auch Maybebop. Und am 1. Dezember lädt das Spektakel „Wintermärchen“ wieder in die Welt der Sagen und Mythen ein. „Aufgrund des großen Andrangs im vergangenen Jahr können Tickets dafür diesmal ausschließlich über unseren Online-Shop erworben werden“, sagt Katrina Bläsig, die auf dem Schloss fürs Marketing zuständig ist.

Ein Besuchermagnet: die Bibliothek der Marienburg bei einer Schlossführung. © Quelle: Stefan Knaak

Um die Nutzung der Burg hatte es zuletzt Zwist zwischen Pächter und Land gegeben. Während das Land eher ein museales Konzept zu favorisieren scheint, dringt Nicolaus von Schöning auf wirtschaftlich einträgliche Events: „Wir verraten den Charakter des Schlosses nicht, wenn wir auch populäre Veranstaltungen machen“, sagt er.

Vor dem Start in die neue Saison: Schloss Marienburg. © Quelle: Simon Benne

Schlosskapelle geschlossen

Mittlerweile sei er „in guten und konstruktiven Gesprächen“ mit Kulturminister Falko Mohrs, betont der Pächter. Er habe versprochen, dass der Schlossbetrieb – anders als etwa Landesmuseen – nicht mit Steuergeld subventioniert werden muss. „Letztlich geht es darum, ob wir unser Versprechen einhalten können und möglichst viele Besucher mit einem breiten Programm begeistern“, sagt er.

Derzeit nicht zugänglich: die Kapelle (links im Bild). © Quelle: Simon Benne

Einer der schönsten Räume ist allerdings in dieser Saison nicht zugänglich: Die Kapelle bleibt vorerst geschlossen. „Es gibt dort Mängel an den Deckenbalken“, sagt Nicolaus von Schöning. Um die Tragfähigkeit zu überprüfen, müsste man allerdings denkmalgeschützten Stuck abschlagen – und dies soll erst im Rahmen der großangelegten Sanierung erfolgen.

Wann die von Bund und Land mit insgesamt rund 27 Millionen Euro finanzierten Arbeiten starten, ist jedoch unklar. „Wir hoffen, dass es bald beginnt“, sagt von Schöning. „Wir machen uns schon Gedanken, wie wir das Schloss betreiben, wenn hier Baugerüste stehen – denn die Marienburg soll auch während der Arbeiten weiter offen sein.“

Informationen und Tickets gibt es auf www.schloss-marienburg.de.