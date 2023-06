﻿Klavierhaus Döll denkt über Umzug nach: „Ein schwerer Schritt“

Hannover. Seit Monaten wird die Schmiedestraße vor ihrer Geschäftstür modernisiert, und nun kommt im nächsten Jahr auch noch der weitgehende Abriss der riesigen Galeria-Kaufhof-Immobilie in unmittelbarer Nachbarschaft hinzu. „Ich liebe mein Geschäft – aber ich mache mir jetzt immer öfter Gedanken, ob dies noch der richtige Standort für uns ist“, sagt Ariane Jablonka vom Klavierhaus Döll.

Klavierhaus Döll: Unzufriedenheit mit Schmiedestraße

Wenn ein derartiges Traditionsgeschäft über einen Umzug nachdenkt, dann ist das etwas anderes, als wenn ein Straßencafé oder irgendein Filialbetrieb den einen Standort verlässt und anderswo neu eröffnet. Das Klavierhaus Döll, 1887 in Hannover gegründet, ist seit 135 Jahren Teil der hannoverschen Geschäftswelt und seit der Wiederaufbauzeit 1956/57 in dem Haus an der Schmiedestraße beheimatet.

„Wir sind eine echte Institution für internationale Künstler und eine erste Anlaufadresse für Familien und Klavierliebhaber aus ganz Niedersachsen“, sagt Jablonka, die das Geschäft in fünfter Generation führt. „Diesen Standort zu verlassen, wäre ein schwerer Schritt – aber möglicherweise wird er nötig.“

Drei Gründe für die Unzufriedenheit:

Das sind ihre Beweggründe:

– Der Baustaub: Voraussichtlich ab Frühjahr 2024 wird das große Kaufhofgebäude mit der Horten-Kachelfassade nahezu komplett abgerissen. Es zählt mit der Ernst-August-Galerie, dem Kröpcke-Center und dem Galeria-Bau am Hauptbahnhof zu den größten Geschäftshäusern der Stadt. „So ein Abriss produziert viel feinen Staub“, sagt Jablonka. „Wenn ich Jacken verkaufen würde, dann könnte ich die ausschütteln oder abbürsten. Wenn aber Baustaub auf und in Konzertflügel gelangt, gefährdet das die teuren Instrumente.“

Umbau Schmiedestraße, links der große Kaufhof-Bau mit der Horten-Fassade: Der Straßenbau zieht sich über Monate hin. Gastronomen wie Hannes Aulich begrüßen aber die Aufwertung. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

– Erreichbarkeit: Seit Monaten ist die Schmiedestraße eine Baustelle mit wechselnden Verkehrsführungen. „Kunden, die von weiter her anreisen und zu mir ins Geschäft kommen, berichten, dass ihr Navi angegeben habe, die Schmiedestraße 8 sei mit dem Auto nicht mehr erreichbar.“

– Rotlicht: Mehrfach sei sie auch darauf angesprochen worden, dass man mit Familien kaum noch zu ihrem Geschäft fahren möge – weil der Weg aktuell über den Marstall und damit durch das Rotlichtviertel am Steintor führe. „Familien mit Kindern ist kaum zumutbar, wie es dort aussieht“, sagt Jablonka: „Die Leute sind wirklich erschrocken.“.

Umgestaltung Schmiedestraße schafft Unsicherheit

Dazu kommt die Unsicherheit, wie es weitergeht. Die Schmiedestraße soll nach Willen der Stadt ihre Durchgangsfunktion verlieren und voraussichtlich auf Höhe Marktkirche abgepollert werden. Während Gastronomen wie die Brüder Aulich vom Brauhaus Ernst August die Aufwertung der Straße inzwischen begrüßen, verstärkt das Verkehrskonzept die Sorgen der Geschäftsfrau.

Geht Diskussionen nicht aus dem Weg: Geschäftsfrau Ariane Jablonka vom Klavierhaus Döll mit Oberbürgermeister Belit Onay (rechts) und Aufhof-Organisator Ronald Clark bei der Eröffnung des Aufhof-Projekts im ehemaligen Kaufhof Schmiedestraße. © Quelle: privat

„Zwei meiner sechs Angestellten habe ich jüngst entlassen müssen“, sagt Jablonka: „Das ist wirklich hart, denn wir sind eigentlich wie eine Familie.“

„Ich sage meine Meinung“

Einem Gerücht will Jablonka aber energisch widersprechen. „Ich wurde zuletzt häufiger darauf angesprochen, dass ich angeblich mit der Stadtspitze nicht mehr rede – das ist wirklich Unfug.“ Mehrfach habe sie mit Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) über das Innenstadtkonzept diskutiert. Gerade erst wieder hat sie bei der Eröffnung des Aufhof-Projekts ein Selfie mit Onay und dem Aufhof-Organisator Ronald Clark geschossen. „Ich gehe keiner Auseinandersetzung aus dem Weg – und ich sage sehr gerne und sehr klar meine Meinung“, sagt Jablonka.

Das will sie auch beim HAZ-Forum zur Zukunft der Innenstadt am 15. Juni, 18 Uhr, im Aufhof tun. Dort ist Ariane Jablonka eine der Podiumsteilnehmenden, zusammen mit Vertretern von Stadtspitze, Verbänden und Geschäftsleuten. Für eine bessere Planung bitten wir um Anmeldung auf der Internetseite aktion.haz.de/angebot/zukunftdinnenstadt. Unter der Mailadresse hannover@haz.de, Stichwort Innenstadt-Forum, können Sie auch Fragen platzieren, die Moderator Conrad von Meding an die Podiumsgäste stellen soll.

