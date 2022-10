﻿„Die Behinderung ist doch egal“: Schüler aus Hannover drehen Filme gegen Ausgrenzung

Schülerinnen und Schüler der Hartwig-Claußen-Schule in Hannovers Südstadt nehmen am Kurzfilmwettbewerb „ganz schön anders“ teil. Mit ihren Beiträgen möchten sie über Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung aufklären.

Hannover. „Kamera läuft“, ruft Catharina Göldner, Filmemacherin vom Kurzfilmwettbewerb „ganz schön anders“. Dann ist alles still auf dem Schulhof, die Tabletkamera steht auf einem Stativ und nimmt die Szene auf. Die Schülerinnen und Schüler der Hartwig-Claußen-Schule am Altenbekener Damm in Hannovers Südstadt nehmen an dem Wettbewerb teil, dieses Jahr unter dem Motto „ganz schön lost – Lost in Sound und Musik“. Markus Götte, der Projektleiter des Kurzfilmwettbewerbs, möchte mithilfe des Wettbewerbs „die inklusive Bildungsarbeit voranbringen“.

„Wir stellen uns dieses Jahr die Frage, wie man als hörgeschädigte Person mit einer Welt voller Töne umgeht“, sagt Götte. Den Wettbewerb gibt es seit zehn Jahren, in diesem Jahr nehmen 148 Teams aus niedersächsischen Schulen teil. Die zehn besten Filme werden vor Ostern 2023 im Astor Kino in Hannover gezeigt und ausgezeichnet. Für die Gewinner geht es nach Berlin und in den Filmpark Babelsberg.