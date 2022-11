﻿„Zeigt her eure Füße“: Grundschüler aus Wettbergen lernen, warum gesunde Füße so wichtig sind

Mehr als Hälfte aller Erwachsenen in Deutschland hat kranke Füße. Was aber hilft dabei, Fehlbildungen vorzubeugen? Antworten auf diese Frage hat der Orthopäde Johannes Häfker aus Hannover bei einer ganz besonderen Unterrichtsstunde in der Grundschule Wettbergen geliefert.

