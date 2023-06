﻿Malaktion fürs Selbstbewusstsein: Grundschüler in Wülfel gestalten Schulmauer mit Arche Noah

Hannover-Wülfel. Wenn die Grundschülerinnen und -schüler der Kardinal-Bertram-Schule das Klettergerüst auf dem Pausenhof erklimmen, haben sie jetzt einen besonderen Ausblick. Statt auf eine graue Betonwand blicken sie nun auf ein Schiff mit Tieren aller Art, vom Elefanten bis zum Marienkäfer. Die 150 Mädchen und Jungen haben mit bunten Farben die Arche Noah an die Westmauer des Geländes gemalt.

Dabei ist jedes Kind für ein Tierbild verantwortlich, für die Schulgemeinschaft sei das eine wichtige Aktion, sagt Schulleiterin Ulrike Schmiesing. „Nach der Corona-Zeit ist es wichtig, dass die Schule mit den Schülerinnen und Schülern wieder zusammenfindet“, erklärt sie. Als katholisches Bildungsinstitut haben sie außerdem ein biblisches Thema mit einbeziehen wollen.

Mit Liebe zum Detail: Ozan Adrian (9) gestaltet eine Gemse auf einem Berggipfel. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Kunstmalerin unterstützt Wülfeler Schüler

Für professionelle Unterstützung kontaktierte die Schule die langjährige Kunstmalerin Gundula Zimmermann, sie leitete die Aktion an. „Wenn Kinder große Darstellungen an die Wand malen, steigt ihr Selbstwertgefühl“, betont sie. „In jedem Menschen schlummert eine große kreative Kraft.“ Doch das Projekt verfolgt auch weitere Ziele. „Ich habe auf dem Herzen, auf Tiere und Pflanzen aufmerksam zu machen in einer Welt, in der die Natur viel leiden muss. Menschen, Tiere – wir gehören zusammen“, sagt Zimmermann. „Außerdem mögen Kinder Tiere sehr und malen sie gerne. Sie identifizieren sich manchmal auch als solche.“ Dementsprechend habe die Aktion allen viel Spaß bereitet.

„Kinder mögen Tiere und malen sie gern“: Gundula Zimmermann hilft den Kindern. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Auch Schmiesing ist begeistert: „Es ist immer wieder beeindruckend, dass jede einzelne Darstellung originell und nett aussieht. Die Wand ist jetzt viel schöner.“ Außerdem spricht sie von einem „Aha-Erlebnis“, wenn die Kinder ihre eigene Zeichnung an der Mauer wiederfinden. Während sie spricht, zeigt sie auf drei Schüler, die das Werk begutachten. „Man sieht, dass die Wand anzieht.“ Die Stadt Hannover hatte das Vorhaben der Grundschule genehmigt und finanziell unterstützt.

Ein Bild im Panoramaformat: Für jedes Tier ist ein anderes Kind zuständig. Kunstmalerin Gundula Zimmermann passte auf, dass alle Einzelwerke sich zu einem Gesamtkunstwerk ergänzen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

„Es ist wichtig, dass junge Menschen ihre Umwelt mitgestalten, sodass sie gehört und gesehen werden“, sagt Zimmermann. Sie appelliert an andere Schulen: „Es wäre schön, wenn andere auch auf die Idee kommen.“ Gundula Zimmermann ist gerne bereit, über das Projekt weiter zu informieren. Die Künstlerin ist unter Telefon (0177) 3337539 zu erreichen.

