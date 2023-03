Tödliche Schüsse an der Fiedelerstraße: Ermittler finden Spuren auf Kleidung des Verdächtigen

Nach den tödlichen Schüssen an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße in Döhren haben die Ermittlerinnen und Ermittler aus Hannover Spuren einer Schussabgabe auf der Kleidung des Verdächtigen gefunden. Weiterhin ist aber unklar, ob eine der bei einer Durchsuchung gefundenen Waffen auch die Tatwaffe ist.

Gewaltverbrechen in Hannover: Ein Schuss traf das Wartehaus an der Haltestelle.

Hannover. Nach den tödlichen Schüssen an der Fiedelerstraße haben die Ermittlerinnen und Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf der Kleidung des Verdächtigen Spuren einer Schussabgabe gefunden. Noch untersucht wird hingegen, ob es sich bei einer der bei der Festnahme des Verdächtigen gefundenen zwei Schusswaffen um die Tatwaffe handelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 22-Jährige soll am Abend des 28. Februar im Zuge eines Streites an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße mehrfach auf einen 34-Jährigen geschossen haben. Das Opfer wurde an der Halsschlagader getroffen und verblutete. Der mutmaßliche Schütze konnte zunächst in Begleitung einer Frau fliehen.

Ermittler finden Kleidung und Waffen

Doch er hatte offenbar ein Handy am Tatort verloren, auf dem sich auch Fotos des Schützen fanden. Neben dem Handy werteten die Ermittlerinnen und Ermittler auch die Überwachungsvideos der Üstra-Bahn aus. Der 22-Jährige wurde unter Beteiligung des SEK rund eine Woche später in der Wohnung seiner Mutter in Hameln festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende Februar wurde ein 34-Jähriger erschossen: Ein Verdächtiger wurde festgenommen. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Ermittlerinnen und Ermittler Kleidung, die der Verdächtige zur Tatzeit getragen haben soll. Auf der Kleidung habe man nun sogenannte Schmauchspuren feststellen können, sagt Can Türkay, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes setzt jede Schussabgabe eine Wolke mikroskopischer Partikel frei, die sich in der Umgebung niederschlägt. Sie werden Schmauchpartikel genannt.

Derweil dauert die Untersuchung der bei der Durchsuchung gefundenen Schusswaffen beim Landeskriminalamt nach Angaben des Sprechers noch an. „Tatsächlich konnte noch nicht festgestellt werden, ob einer der zwei gefundenen Waffen die Tatwaffe ist“, so Türkay. Der Beschuldigte jedenfalls schweige weiterhin zu den Vorwürfen.