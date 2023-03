Der Schütze von der Fiedelerstraße ist weiter auf der Flucht. Der 17-Jährige soll einen 34-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle in Hannover-Döhren getötet haben. Die Suche nach ihm dauert auch knapp eine Woche nach der Tat weiter an.

Spuren der Tat: An der Stadtbahnhaltestelle fielen in der vergangenen Woche tödliche Schüsse.

Tödliche Schüsse an der Fiedelerstraße: Verdächtiger weiter auf der Flucht

Hannover. Die Suche nach dem Schützen von der Fiedelerstraße dauert weiter an. Er soll am Dienstagabend vergangener Woche einen 34-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle getötet haben. Hoffnung setzen die Ermittler bei der Suche nach dem Verdächtigen und seiner Begleiterin vor allem auf Zeugenhinweise und die Auswertung der Videoaufnahmen von Überwachungskameras der Stadtbahn. Die ist nach Angaben von Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover, auch knapp eine Woche nach der Tat aber noch nicht abgeschlossen.

Der Tatort an der Haltestelle wird nicht von Kameras überwacht, dafür aber die Stadtbahnlinie 2, aus der die beiden Verdächtigen und der 34-Jährige gegen 23.15 Uhr ausgestiegen waren. Zuvor soll es auch einen Streit gegeben haben. Kurz nach Abfahrt der Stadtbahn wurden auf dem Bahnsteig mindestens zwei Schüsse aus nächster Nähe abgegeben. Einer traf den 34-Jährigen an der Hauptschlagader im Bauchbereich, er verblutete. Gäste einer Bar gegenüber des Tatort riefen den Notruf. Auf ihren Beobachtungen beruht auch die Beschreibung des Schützen. Zu seiner Begleiterin liegt bislang keine Beschreibung vor.

Videoauswertung liegt noch nicht vor

Kurz nach der Tat hatten Angehörige Kerzen und Blumen aufgestellt: Ein 34-Jährige wurde an der Haltestelle getötet. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Eine genauere Beschreibung des Schützen sowie weitere Hinweise zum Tathergang könnte möglicherweise die Auswertung der Kameraufzeichnung liefern. Dass diese noch nicht abgeschlossen ist, sei nicht ungewöhnlich, sagt Söfker. „Wenn sich da möglicherweise vorher schon Streit entwickelt hat, wird man da sicherlich genauer hingucken müssen.“

Die Dauer der Auswertung könne auch am Umfang des Materials liegen, da auch zurückverfolgt werden müsse, wann der mutmaßliche Täter und sein späteres Opfer möglicherweise zum ersten Mal aufeinander getroffen sein könnten. Mehrere Aufnahmen müssten unter Umständen gesichert, genauestens ausgewertet und aufbereitet werden, so Söfker. Der abschließende Auswertungsbericht liege der Staatsanwaltschaft noch nicht vor. „Das nimmt schon eine gewisse Zeit in Anspruch“, sagt Söfker.

Polizei geht auch Zeugenhinweisen nach

Auch zahlreiche Zeugenhinweise seien bei der Polizei eingegangen, berichtet Söfker. „Denen wird aktuell noch nachgegangen.“ Die Ermittlungen würden weiterhin mit Hochdruck geführt.

Nach Beschreibung der Zeugen aus der Bar, soll der Schütze etwa 17 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein und lockige Haare haben. Zudem soll er eine helle Winterjacke getragen haben. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter, zum Tatgeschehen oder eventuell vorausgegangenen Streits in der Stadtbahn geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.