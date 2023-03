﻿Verdächtiger schweigt: Was über die Schüsse an der Fiedelerstraße bekannt ist und was nicht

Ein 22-Jähriger sitzt nach den Schüssen an der Fiedelerstraße in Hannover-Döhren mittlerweile in Untersuchungshaft. Seine Spur führte die Ermittlerinnen und Ermittler im Laufe der vergangenen Woche bis nach Hameln. Die wichtigsten Informationen zum Fall im Überblick.

Hannover. Nach den tödlichen Schüssen an der Fiedelerstraße sitzt ein 22-Jähriger mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Spur des Verdächtigen führte die Polizei am Mittwoch bis nach Hameln. Damit sind die Ermittlungen aber nicht abgeschlossen. Weiterhin ist unklar, warum der mutmaßliche Täter an der Stadtbahnhaltestelle in Hannover-Döhren auf einen 34-Jährigen schoss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Hintergründe und Motiv sind Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen“, sagt Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover. Gegen den jungen Mann wird bislang wegen Totschlags ermittelt. Das könne sich im weiteren Verlauf noch ändern, sollten weitere Details zum Ablauf der Tat und zum Motiv bekannt werden, so Söfker. Was über die Tat bislang bekannt ist – und was nicht. Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Was ist an der Fiedelerstraße passiert?

Am Abend des 28. Februar soll der mutmaßliche Schütze an der Stadtbahnhaltestelle mehrfach auf einen 34-Jährigen geschossen haben. Das Opfer wurde an der Halsschlagader getroffen und verblutete. Zum Hergang der tödlichen Auseinandersetzung ist bislang nur so viel bekannt: Der 22-Jährige soll in Begleitung einer jungen Frau aus noch unbekannten Gründen in Streit mit dem Opfer geraten sein. Gegen 23.15 Uhr stiegen sie aus der Stadtbahnlinie 2 in Richtung Rethen aus. Kurz danach fielen mindestens zwei Schüsse. Ob die drei bereits in der Bahn oder erst an der Haltestelle in Streit geraten waren, ist unklar. Nach den Schüssen flohen der mutmaßliche Schütze und seine Begleiterin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verdächtiger festgenommen: Am Donnerstag wurde der 22-Jährige im Amtsgericht Hannover einem Haftrichter vorgeführt. © Quelle: Rainer Dröese (Archiv)

Wie kamen die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen?

Zeugen sahen die beiden noch davonlaufen. Ihre Beschreibung des Verdächtigen war ziemlich genau, nur hielten sie ihn zunächst für minderjährig. Zudem hatte der mutmaßliche Schütze offenbar sein Handy verloren. Am Tatort jedenfalls fanden die Ermittlerinnen und Ermittler ein Gerät, dass dem mutmaßlichen Täter gehört. Auf dem Handy fanden sie auch Fotos des nun Festgenommen. Neben dem Handy wertete die Polizei laut Söfker auch die Überwachungsvideos der Üstra-Bahn aus. Die wurden mit den Fotos auf dem Gerät abgeglichen. Zudem wurde überprüft, ob die Zeugen den mutmaßlichen Täter bei einer Lichtbildwahlvorlage identifizieren.

Wie fanden die Ermittler den Verdächtigen?

Nach der Auswertung von Videos und Fotos mussten die Ermittlerinnen und Ermittler nach Angaben der Sprecherin den Aufenthalt des Verdächtigen ermitteln. Die Details der weiteren Fahndung und die operativen Maßnahmen will Söfker aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Die anschließende Festnahme in Hameln musste gründlich vorbereitet werden. „Weil wir davon ausgehen mussten, dass er möglicherweise bewaffnet ist.“ Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr kam es am Ostertorwall zur Festnahme unter Beteiligung des SEK in der Wohnung der Mutter des Verdächtigen. Aus Sicht der Staatanwältin ein schneller Fahndungserfolg.

Erinnern an das Opfer: Noch in dieser Woche lagen Blumen und Kerzen an der Stadtbahnhaltestelle. © Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was fanden die Ermittler in der Wohnung?

Neben Kleidung, die der Verdächtige zur Tatzeit getragen haben könnte, fanden die Ermittlerinnen und Ermittler in dem Haus auch zwei Schusswaffen. Ob es sich bei einer der Waffen um die Tatwaffe handelt, ist aber unklar. Dazu seien die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, so Söfker.

Was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt?

Der Verdächtige soll gebürtig aus dem Kreis Holzminden kommen. Die Stadt Hameln kennt er anscheinend trotzdem gut. „Er hat früher bei seiner Mutter gelebt“, sagt Söfker. Wo er zuletzt wohnte, dazu kann die Sprecherin keine Angaben machen. Für die Justiz jedenfalls scheint er kein Unbekannter. Der 22-Jährige soll wegen Eigentumsdelikten vorbestraft sein.

Was sagt der Verdächtige zu den Vorwürfen?

Zu den Vorwürfen hat der mutmaßliche Schütze gegenüber der Polizei keine Angaben gemacht. Auch sein Verteidiger, Mario Prigge, wollte sich auf Nachfrage zur Sache derzeit nicht äußern. Der Rechtsanwalt aus Bad Oeyenhausen hat das Mandat nach eigenen Angaben zusammen mit dem Hildesheimer Anwalt Eugen Ortmann übernommen. Dass ein Beschuldigter von seinem Aussageverweigerungsrecht in einem so frühen Stadium des Verfahrens Gebrauch macht, ist jedenfalls nicht ungewöhnlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Was ist mit der Begleiterin des mutmaßlichen Schützen?

Nach der Begleiterin des Beschuldigten wird noch gesucht. Gegen sie wird nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht ermittelt. Allerdings könnte sie eine wichtige Zeugin sein.

Was ist über das Opfer bekannt?

Der 34-Jährige soll nach Informationen dieser Zeitung am Abend der Tat gerade auf dem Rückweg von der Arbeit in einem Restaurant an der Lister Meile gewesen sein. Er lebte mit seiner Familie nahe der Stadtbahnhaltestelle. Sein Cousin gilt zudem als Vertrauter von Rockerboss Frank Hanebuth.