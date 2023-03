Nach den tödlichen Schüssen an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße in Hannover-Döhren sucht die Polizei nach Zeugen. Am späten Dienstagabend war ein 34-Jähriger getötet worden. Der mutmaßliche Täter, ein etwa 17 Jahre alter Mann, ist auf der Flucht.

Ein 34-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße getötet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Hannover: Tödliche Schüsse an Hildesheimer Straße in Döhren – Polizei sucht Zeugen

Hannover. Am späten Dienstagabend ist in Hannover an der Hildesheimer Straße in Döhren ein 34-jähriger Mann erschossen worden. Der bislang unbekannte Täter flüchtete mit einer ebenfalls unbekannten Person zu Fuß in Richtung stadteinwärts. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der mutmaßliche Täter wird als männlich, circa 17 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte lange lockige Haare und war mit einer hellen Winterjacke bekleidet. Die Kriminalpolizei Hannover hat Ermittlungen wegen Totschlags eingeleitet, Hinweise zu einem möglichen Motiv liegen bisher nicht vor. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter, zum Tatgeschehen oder zu eventuellen vorausgegangenen Streitigkeiten in der Stadtbahn geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter Telefon (0511) 109 55 55 zu melden.

Schüsse an Haltestelle Fiedelerstraße: 34-Jähriger getötet

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover war der 34-Jährige mit einem bislang unbekannten Mann und einer bislang unbekannten Frau gegen 23.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße in Streit geraten, womöglich auch schon in einer Stadtbahn der Linie 2. An der Haltestelle feuerte der mutmaßliche Täter mindestens zwei Schüsse aus einer Waffe auf den 34-Jährigen ab, die Stadtbahn war da bereits abgefahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 34-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste noch am Bahnsteig reanimiert werden. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen erlag.