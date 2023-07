Überfall auf Juweliergeschäft: Räuber schießt auf Mitarbeiter, Täter auf der Flucht

Hannover. Ein Überfall und Schüsse in Hannovers Innenstadt – mitten im Geschäftstrubel: Zwei Vermummte haben am Dienstagnachmittag, 11. Juli, ein Juweliergeschäft an der Georgstraße überfallen. Ein Mitarbeiter der Filiale wurde durch mindestens einen Schuss getroffen. Er musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden unbekannten Täter sind auf der Flucht – und offenbar bewaffnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Nach Polizeiangaben betraten die beiden Räuber das Juweliergeschäft „Altintas“ an der Ecke Georgstraße/Nordmannpassage gegen 14.50 Uhr. „Sie bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe und schlugen mit einem Hammer mehrere Glasvitrinen ein“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Anschließend räumten sie offenbar die Vitrinen aus. Bei dem Überfall fiel nach Angaben der Sprecherin mindestens ein Schuss.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Räuber flüchtet auf Damenfahrrad

Unmittelbar neben dem Juwelier befinden sich einige Lokale mit zur Tatzeit gut besuchten Außenbereichen, darunter auch ein McDonald‘s. Außerdem war am Nachmittag in der Fußgängerzone viel los. Entsprechend viele Passantinnen und Passanten bekamen von dem Überfall mit.

Eine Augenzeugin filmte mit ihrem Handy, wie erst ein Vollvermummter aus dem „Altintas“ rennt. Dann ist ein Schuss zu hören. Kurz darauf läuft ein weiterer mutmaßlicher Räuber aus dem Geschäft. Auch er trägt Kopfbedeckung und Maske. Nach der Schussabgabe ist zu sehen, wie Passantinnen und Passanten eilig davonlaufen. Das Video zeigt noch einen der Vermummten, als er auf ein Damenfahrrad steigt und losfährt.

Innenstadt von Hannover: Der Bereich um das Geschäft ist weiträumig abgesperrt. © Quelle: Frank Tunnat

Laut Polizei flüchteten die beiden Räuber nach dem Überfall auf Fahrrädern wahrscheinlich in Richtung Marstall, danach verliert sich bislang ihre Spur. Augenzeugen berichteten, dass einer der mutmaßlichen Täter an der Ecke Georgstraße/Steintorstraße zunächst gegen einen geparkten Transporter krachte, bevor er weiterfuhr. Der Sprinterfahrer war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht an seinem Fahrzeug. „Schmuck kann man ersetzen, Menschenleben nicht“, sagte der Mann kurz nach dem Überfall.

Sind die Täter noch bewaffnet?

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass die beiden Räuber nach der Tat ihre Kleidung tauschten. Möglicherweise wechselten sie sogar das Fluchtfahrzeug. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte bislang nicht sichergestellt werden – wahrscheinlich sind die Männer noch bewaffnet. Welche Beute sie gemacht haben, ist noch unklar. Am Tatort wurden Spuren gesichert. Möglicherweise hat eine Videokamera das Geschehen aufgezeichnet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Polizei mit einem Großaufgebot in der Innenstadt: Am Tatort wurden Spuren gesichert. © Quelle: Frank Tunnat

Am „Altintas“ blieb der angeschossene Mitarbeiter zurück. Nach Angaben der Polizei leisteten Menschen sofort Erste Hilfe. Der 39-Jährige kam ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei wurde er wahrscheinlich schwer verletzt, zur genauen Schwere der Verletzungen konnte die Polizei am Abend aber noch keine Angaben machen.

Ob sich möglicherweise weitere Angestellte und/oder Kunden im Juweliergeschäft aufhielten, ist noch unklar. In der benachbarten Pâtisserie versammelte die Polizei zahlreiche Zeugen und begann mit deren Befragung. Der Tatort wurde weiträumig mit Flatterband abgesperrt. Rund um das Juweliergeschäft bildete sich zwischenzeitlich eine Traube aus Gaffern, Zeugen und Schaulustigen. Die Polizei hielt einen Sichtschutz vor den Verletzten, als dieser in einer Liege zum Rettungswagen gebracht wurde.

Nach den Schüssen: Die Spurensicherung ist im Einsatz. © Quelle: Frank Tunnat

Fielen ein oder mehrere Schüsse?

Menschen, die den Überfalls offenbar mitbekommen haben, äußerten verschiedene Beobachtungen: Während die Polizei aktuell nur von einem Schuss spricht, haben mehrere Passanten mindestens zwei Schüsse gehört. Ein Zeuge berichtet, dass einer der Täter in Richtung der unterirdischen Stadtbahnstation Steintor lief.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einsatz mitten in der vollen Innenstadt: Die Polizei wurde nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft alarmiert. © Quelle: Frank Tunnat

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach den Räubern. Die Suche verlief bislang erfolglos. Daher suchen die Ermittler nun Zeugen und veröffentlichen eine Beschreibung der Räuber: Sie sind beide schlank und sportlich. Der eine Mann trug bei dem Überfall eine schwarze Hose, eine schwarze Kapuzenjacke und weiße Turnschuhe. Der andere trug ebenfalls eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Baseballkappe, eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes. Menschen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zu den Räubern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

HAZ