﻿Überfall auf Juweliergeschäft: Räuber schießt auf Mann, Täter flüchtig

Hannover. Bei einem Überfall in der Innenstadt Hannovers soll am Dienstag, 11. Juli, ein Vermummter auf einen Mann in einem Juweliergeschäft geschossen haben. Die Räuber sind auf der Flucht. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zur Schwere der Verletzungen des Mannes kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen. Laut Polizei betraten am Nachmittag nach ersten Informationen zwei vermummte wahrscheinlich männliche Personen das Geschäft an der Georgsstraße, Ecke Nordmannpassage. „Eine Person hat dann im Laden auf eine männliche Person geschossen“, so ein Sprecher.

Die Männer konnten fliehen. Sie sollen in Richtung Marstall und Brühlstraße geflohen sein.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

HAZ