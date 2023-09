Nach dem Überfall auf den Juwelier Altintas an der Georgstraße im Juli hat die Polizei nun einen ersten Verdächtigen gefasst. Es handelt sich um einen 19-Jährigen. Der zweite Täter ist weiter flüchtig – er soll die Schüsse auf einen Mitarbeiter abgegeben haben.

Hannover. Knapp zwei Monate nach dem brutalen Überfall auf das Juweliergeschäft Altintas mitten in der Innenstadt hat die Polizei am Donnerstag, 7. September, einen Verdächtigen festgenommen. Außerdem gab es in Hannover mehrere Durchsuchungen, bei denen Beweismittel sichergestellt wurden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 19-Jährigen. Wie die Staatsanwaltschaft Hannover mitteilt, konnte er am frühen Donnerstagmorgen bei einem „gezielten Einsatz“ widerstandslos festgenommen werden.