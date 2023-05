Großeinsatz in Hannover

Großes Polizeiaufgebot am frühen Mittwochmorgen: Nach einer Auseinandersetzung in der Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst hat ein Polizeibeamter auf einen Mann geschossen.

In der Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst in Hannover hat am Mittwochmorgen ein Polizist mehrere Schüsse auf einen Bewohner abgegeben. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er soll bewaffnet gewesen sein.

