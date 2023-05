﻿Schüsse in Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst: Das ist über den Fall bekannt – und das sind die offenen Fragen

Hannover. Nach den Schüssen in der Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst am Mittwoch, 17. Mai, sind noch viele Fragen offen. Nach Angaben der Polizei hatte ein Beamter dort mehrere Schüsse auf einen 25-jährigen Geflüchteten abgegeben. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor soll sich der junge Mann mit Mitarbeitern des in der Unterkunft tätigen Sicherheitsdienstes gestritten und diese bedroht haben. Hier sind die wichtigsten Fakten, was über den Fall bekannt ist – und was nicht.

War der 25-Jährige bewaffnet?

„Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann ein Messer“, sagt Janique Bohrmann von der Polizeidirektion Hannover. Wie die Sprecherin bereits am Mittwoch berichtete, sei der 25-Jährige mit dieser Waffe auf die Beamtinnen und Beamten zugelaufen. In einer anschließenden Mitteilung der Polizei war davon allerdings nichts mehr die Rede – dort hieß es, dass der Mann am Mittwoch gegen 6.50 Uhr mit Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes in Streit geraten war und diese bedroht habe. Die Mitteilung sei aus „ermittlungstaktischen Gründen“ so formuliert worden, erklärt Bohrmann auf Anfrage. Zudem habe man den 25-Jährigen nicht stigmatisieren wollen.

Worum ging es in dem Streit?

Bei dem Streit des 25-Jährigen mit dem Sicherheitsdienst stand laut Polizei ein Verstoß gegen die Hausordnung im Mittelpunkt. Im Zuge des Konflikts habe der mutmaßliche Täter dann die Mitarbeiter bedroht. Diese setzten daraufhin einen Notruf ab. Wie viele Beamtinnen und Beamten vor Ort waren, dazu macht die Polizei aus einsatztaktischen Gründen grundsätzlich keine Angaben. Unklar ist ebenfalls, welche Einsatzlage den Polizisten kommuniziert wurde.

Großes Polizeiaufgebot am frühen Mittwochmorgen: An der Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst in Hannover ist eine Person schwer verletzt worden. © Quelle: Christian Elsner

Warum hat der Beamte geschossen?

Warum der 24-jährige Beamte zur Waffe griff, ist ebenfalls noch unklar. Polizistinnen und Polizisten dürfen nicht einfach schießen, sondern müssen in Konflikt- und Gefahrenlagen vorab andere Mittel einsetzen. Zu Situationen, in denen eine polizeiliche Einsatzkraft auf einen Angreifer trifft und schnell reagieren muss, erklärt die Behördensprecherin ganz allgemein: „Für Beamte im Einsatz ist eine kurze Distanz eine enorme Stresssituation.“ Sie gibt zudem zu bedenken, dass eine Distanz von sieben Metern bereits in einer Sekunde zurückgelegt werden könne.

Aus welcher Distanz und wo wurde denn geschossen?

Das wiederum sagt die Polizei noch nicht. „Die Entfernung und von wo die Polizisten kamen, ist Gegenstand der Ermittlungen“, betont Bohrmann. Die Schüsse seien aber in jedem Fall draußen gefallen. Die offenbar von dem Angeschossenen stammende blutige Kleidung lag nach Angaben der Sprecherin wenige Meter hinter dem Eingangstor zur Flüchtlingsunterkunft.

Hat die Polizei vor dem Schuss andere Mittel zur Gefahrenabwehr eingesetzt?

Nach ersten Informationen hat die Polizei den 25-Jährigen zunächst angesprochen. Die Einsatzkräfte seien nicht in zivil unterwegs, sondern in ihren Uniformen als Polizisten gut erkennbar gewesen, sagt Bohrmann. Ob die Beamten auch andere Mittel wie etwa Pfefferspray eingesetzt haben, ist noch unklar. Bohrmann erklärt aber allgemein, dass bei einer Bedrohung mit einem spitzen Gegenstand Pfefferspray über eine Distanz von zehn Metern nicht wirksam sei – denn die Einsatzkraft müsse direkt auf die Augen zielen und laufe Gefahr, selbst das Gas abzubekommen. Elektroschockpistolen sogenannte Taser, dürfen in Niedersachsen hingegen nur von einem Spezialeinsatzkommando verwendet werden. „Damit bleibt in Niedersachsen bei Angriffen mit spitzen Waffen lediglich der Schusswaffengebrauch zur Abwehr in Gefahrensituationen“, so Bohrmann.

Auf eine Person darf erst als Ultima Ratio gefeuert werden – gab es zuvor einen Warnschuss?

Ob ein Warnschuss abgegeben wurde, sei derzeit ebenfalls noch nicht bekannt, sagt die Sprecherin. Allerdings müsse bei solchen Schüssen auch die Beschaffenheit der Umgebung beachtet werden. So könne etwa eine Kugel von Beton oder Ähnlichem abprallen.

Wie viele Schüsse wurden abgegeben?

Auch dazu kann die Polizeisprecherin noch keine Angaben machen. „Das ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.“ Allgemein werde aber so lange geschossen, bis eine Person von ihrem Angriff ablässt. Ziel sei es immer, den Angreifer handlungsunfähig zu machen. „Das wird in der Ausbildung, in regelmäßigen Fortbildungen und im Schießtraining unterrichtet und trainiert“, sagt Bohrmann.

Die Ermittlungen laufen: Noch ist nicht viel über die Schüsse in Vinnhorst bekannt. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Wo wurde der 25-Jährige getroffen?

Darüber macht die Polizei derzeit ebenfalls keine näheren Angaben. Sprecherin Bohrmann betont, dass das gezielte Schießen auf ein bestimmtes Körperteil – das kann zum Beispiel ein Fuß sein – in einer solchen Situation unter Zeitdruck nicht möglich sei. Auf den Oberkörper einer Person werde grundsätzlich nicht bewusst gezielt, allerdings biete dieser von den Proportionen her die größte Angriffsfläche.

Wie geht es dem Angeschossenen?

Zum Gesundheitszustand des 25-Jährigen gab die Polizei am Donnerstag keine näheren Informationen mehr heraus. Der Mann wurde jedenfalls nach Angaben der Beamtinnen und Beamten am Mittwoch lebensgefährlich verletzt und zur „notfallmedizinischen Behandlung“ in ein Krankenhaus gebracht. Ob er zuvor bereits auffällig war oder sich während des Einsatzes in einem psychischen Ausnahmezustand befand, ist ebenfalls noch unklar. Die Identität des Mannes ist der Polizei nach Angaben der Sprecherin bekannt. Auch zu seinem Aufenthaltsstatus oder seiner Herkunft gibt die Polizei derzeit keine Informationen heraus.

Gab es in der Einrichtung schon weitere Polizeieinsätze?

Dazu kann die Polizei erst am Freitag Angaben machen. Wie Anwohner, aber auch Bewohner berichten, wohnen in der Einrichtung vor allem Familien. Sie soll als „Vorzeigeunterkunft“ gelten. Nach Angaben der Stadt Hannover leben dort 200 Menschen.

Wie geht es nun mit den Ermittlungen weiter?

Seit Mittwoch wird sowohl gegen den 24-jährigen Polizeibeamten als auch gegen den 25-jährigen Geflüchteten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wegen versuchten Totschlags ermittelt. „Die Ermittlungen bei der Polizei sind in vollem Gange“, sagt Kathrin Söfker, Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

