﻿Nach Schüssen in Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst: Schwer verletzter Bewohner außer Lebensgefahr

Hannover. Nach den Schüssen eines Polizeibeamten in der Flüchtlingsunterkunft Alt-Vinnhorst schwebt der 25-jährige Verletzte nicht mehr in Lebensgefahr. Der Bewohner der Unterkunft war am Mittwoch, 17. Mai, mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Zuvor soll er mit Mitarbeitern der Unterkunft in Streit geraten sein und diese bedroht haben, woraufhin sie den Notruf verständigten. Nachdem am Donnerstag noch viele Fragen offen waren, kann die Staatsanwaltschaft nun nähere Details zum Polizeieinsatz, aber auch zum Grund des Streits nennen. Die Ermittlerinnen und Ermittler wollen klären, ob der Polizeibeamte in Notwehr handelte.

Nach Angaben von Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover soll der 25-Jährige vor dem Eingang der Unterkunft auf die Beamten zugelaufen sein. Ob er dabei ein oder zwei Messer in der Hand hielt, ist noch unklar. Es soll sich nach Angaben der Sprecherin aber um kleinere Messer gehandelt haben. „Bevor geschossen wurde, soll er aufgefordert worden sein, das Messer fallen zu lassen.“ Ein 24-jähriger Beamte gab mehrere Schüsse ab, einer davon traf den Bewohner. Genauere Angaben, wo der 25-Jährige getroffen wurde, kann die Staatsanwaltschaft noch nicht machen.

Streit um Rauchmelder

Warum der Beamte letztendlich schoss und was vor der Abgabe der Schüsse noch geschah, ist laut Söfker noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zuvor aber soll der 25-Jährige auch die Mitarbeitenden des Sicherheitsdienstes bedroht haben: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll es Probleme mit dem Rauchmelder gegeben haben. Der 25-Jährige habe in seinem Zimmer geraucht oder zumindest rauchen wollen, sagt Söfker.

Die Flüchtlingsunterkunft in Vinnhorst: Nahe dem Eingangsbereich sollen die Schüsse abgegeben worden sein. © Quelle: Katharina Kalinke

„Als die Sicherheitsmitarbeiter zu seinem Zimmer kamen, soll er aggressiv reagiert haben“, sagt die Sprecherin. Der 25-Jährige soll Stichbewegungen mit den zwei Messern ausgeführt haben. Die Mitarbeitenden wählten daraufhin den Notruf. Wie sich die Auseinandersetzung dann von seinem Zimmer hin zum Eingangsbereich verlagern konnte, sei ebenfalls noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, sagt Söfker.

Hat der Beamte in Notwehr gehandelt?

Die Staatsanwaltschaft will nach Angaben der Sprecherin nun klären, ob der 24-jährige Beamte in Notwehr gehandelt hat. Bereits am Mittwoch wurden gegen den Beamten als auch gegen den 25-jährigen Geflüchteten Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Der Geflüchtete selbst kommt nach Angaben der Staatsanwaltschaft von der Elfenbeinküste. Zu seinem Aufenthaltsstatus kann Söfker allerdings keine Angaben machen. Auch ob er sich zum Zeitpunkt der Tat möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, sei noch Gegenstand der Ermittlungen.

