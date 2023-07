﻿Hier grüßen Hannovers Majestäten

Hannover. Nun gehört das Schützenfest Hannover ja zu den Traditionsveranstaltungen in der Stadt, bei denen man verlässlich weiß, was während der nächsten zehn Tage so passiert, die das Volksfest insgesamt dauert. Da ist beispielsweise der Eröffnungstag. Traditionell findet der am ersten Freitag im Juli statt und hat seinen Höhepunkt mit der Verpflichtung der Bruchmeister im Rathaus und dem Bieranstich des Oberbürgermeisters auf dem Festplatz.

Doch was danach folgte, hatte bei der 494. Auflage des Schützenfestes ganz und gar nichts mit der Tradition der Vorjahre zu tun. Zumindest, was das Festessen des Verbandes Hannoverscher Schützenvereine (VHS) betrifft. Das ist quasi das Herzstück aller Schützenveranstaltungen zum Schützenfest und fand, entgegen der Tradition, am Mittwoch statt und nicht wie üblich am Dienstag. Auch der Ort war ein anderer. Gegessen wurde nicht in einem Schützenfestzelt, sondern im Partyzelt der Privatbrauerei Herrenhausen, weitläufig bekannt als Alt-H. Beides, Tages-und Ortswechsel, hatte mit der Neuausrichtung des Schützenfestes zu tun.

Kalt-warmes Buffet mit vegetarischer und veganer Kost

Rund 450 Gäste waren der Einladung vom VHS ins Alt-H gefolgt, probierten vom reichhaltigen kalt-warmem Buffet, das diesmal auch einen hohen Anteil an vegetarischer und veganer Kost bereit hielt, alles zusammengestellt vom Rodizio Baumhaus aus Langenhagen. Doch bevor es zum Essen ging, wurde noch geehrt, und da standen vor allem die neuen Stadtmajestäten im Mittelpunkt.

Bernd Nanko (SG Linden 07) ist der neue Stadtkönig, Martina Ebert (SG Vahrenwald) die Stadtkönigin. Jugendkönig wurde Thore Ohms (SG Linden 07). Peter Toleikis (Freihand SG Linden 06) und Pamela Pflug (SG Linden 04) haben die besten aller beim Königsschießen abgegebenen Schüsse erreicht und wurden mit der Auszeichnung „Stern“ geehrt. Für alle gabs noch ein dreifaches „Horrido“, das ist der Gruß der Schützen. So viel unverrückbare Tradition musste sein.

