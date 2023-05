Seit 2007 braut das Brauhaus Ernst August zum Schützenfest ein Festbier – in diesem Jahr gibt es wieder rund 12.000 Liter des bernsteinfarbenen Getränkes. Am Dienstag hat das sogenannte Einbrauen begonnen.

Hannover. Das Hanöversch Festbier vom Brauhaus Ernst-August ist zur lieb gewonnenen (Trink-)Tradition beim Schützenfest geworden – und wird auch bei der 494. Auflage in diesem Jahr vom 30. Juni bis 9. Juli wieder angeboten. Am Dienstag haben die Braumeister des Brauhauses, Vertreter des hannoverschen Schützenfestwesens und der Stadt den Brauvorgang gestartet, bei dem am Ende 12.000 Liter des süffigen Getränkes gewonnen werden.